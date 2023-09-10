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У так званій "ЛНР" люди "голосують" під прицілом автоматів, — Лисогор

10 вересня 2023 09:41
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У так званій "ЛНР" люди "голосують" під прицілом автоматів, — Лисогор
Очільник Луганської ОВА Артем Лисогор. Фото: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Сьогодні, 10 вересня, у так званій "ЛНР" проходить останній день "виборів". Виборців супроводжують озброєні російські поліцейські, які обшукують людей і тиснуть на їх вибір. 

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

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Вибори у так званій "ЛНР"

За словами Лисогора, на тимчасово окупованій території Луганщини 800 так званих виїзних виборчих дільниць. Членів "комісій" супроводжують озброєні поліцейські. Вони також стоять поруч з кабінками для голосування і намагаються вплинути на вибір людей, які прийшли голосувати. 

"Сьогодні у так званій "лнр" останній "єдиний день голосування" із десяти. Під час виїзного волевиявлення люди вимушені визначатися з вибором кандидатів під прицілом автоматів поліціянтів, які супроводжують членів комісій", — йдеться у повідомленні. 

Що стосується стаціонарних дільниць, то окупаційні правоохоронці проводять обшуки у всіх тих, хто прийшов голосувати. 

Вибори в "ЛНР"
Лисог розповів про вибори в "ЛНР". Фото: скриншот

Нагадаємо, ЗСУ закликають українців не брати участь у псевдовиборах на окупованих територіях.

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