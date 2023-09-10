У так званій "ЛНР" люди "голосують" під прицілом автоматів, — Лисогор

Очільник Луганської ОВА Артем Лисогор. Фото: скриншот

Сьогодні, 10 вересня, у так званій "ЛНР" проходить останній день "виборів". Виборців супроводжують озброєні російські поліцейські, які обшукують людей і тиснуть на їх вибір.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

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Вибори у так званій "ЛНР"

За словами Лисогора, на тимчасово окупованій території Луганщини 800 так званих виїзних виборчих дільниць. Членів "комісій" супроводжують озброєні поліцейські. Вони також стоять поруч з кабінками для голосування і намагаються вплинути на вибір людей, які прийшли голосувати.

"Сьогодні у так званій "лнр" останній "єдиний день голосування" із десяти. Під час виїзного волевиявлення люди вимушені визначатися з вибором кандидатів під прицілом автоматів поліціянтів, які супроводжують членів комісій", — йдеться у повідомленні.

Що стосується стаціонарних дільниць, то окупаційні правоохоронці проводять обшуки у всіх тих, хто прийшов голосувати.

Лисог розповів про вибори в "ЛНР". Фото: скриншот

Нагадаємо, ЗСУ закликають українців не брати участь у псевдовиборах на окупованих територіях.