У так званій "ЛНР" люди "голосують" під прицілом автоматів, — Лисогор
Сьогодні, 10 вересня, у так званій "ЛНР" проходить останній день "виборів". Виборців супроводжують озброєні російські поліцейські, які обшукують людей і тиснуть на їх вибір.
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
Вибори у так званій "ЛНР"
За словами Лисогора, на тимчасово окупованій території Луганщини 800 так званих виїзних виборчих дільниць. Членів "комісій" супроводжують озброєні поліцейські. Вони також стоять поруч з кабінками для голосування і намагаються вплинути на вибір людей, які прийшли голосувати.
"Сьогодні у так званій "лнр" останній "єдиний день голосування" із десяти. Під час виїзного волевиявлення люди вимушені визначатися з вибором кандидатів під прицілом автоматів поліціянтів, які супроводжують членів комісій", — йдеться у повідомленні.
Що стосується стаціонарних дільниць, то окупаційні правоохоронці проводять обшуки у всіх тих, хто прийшов голосувати.
Нагадаємо, ЗСУ закликають українців не брати участь у псевдовиборах на окупованих територіях.