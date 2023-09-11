Андрющенко рассказал, где оккупанты "ловили" людей для псевдовыборов в Мариуполе

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Фото: скриншот

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что по данным россиян, на псевдовыборы в городе пришло более 50% жителей, однако это неправда. Захватчики пытались выискивать людей даже на пляжах, чтобы те "поставили галочку".

Об этом Андрющенко рассказал в эфире телемарафона.

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Андрющенко о псевдовыборах в Мариуполе

"Явка, по их (оккупационной администрации. — Ред.) утверждениям, перевалила за 50%. Это откровенная ложь, потому что на самом деле они даже на пляжах ищут людей, чтобы уговорить их поставить "галочку", что они "проголосовали". Не хватает им людей, настоящих мариупольцев, чтобы сделать соответствующую картинку "выборов". Они завезли около 300 тыс. "бюллетеней" в город, где проживает 80 тыс. условных избирателей. Поэтому все равно рисовать (результаты. — Ред.) — нет разницы, 200 или 250 тыс., они эту "работу" сделают. Результаты абсолютно предсказуемы", — рассказал Андрющенко.

По его словам, на выборах оккупанты угрожают людям оружием, также в Мариуполе проходят и "зачистки". То есть арестовывают людей, которые якобы передавали информацию об организации псевдовыборов.

Также захватчики прибегают и к шантажу работников бюджетной сферы. Андрющенко рассказал, что коммунальщиков заставили проголосовать еще 9 сентября.

Мобильные "участки", которые ездили по дворам накануне, чтобы избежать силового передвижения людей на стационарные "участки" и снизить напряжение в обществе, не принесли ожидаемых результатов. В воскресенье на "участках" вообще не смогли собрать людей.

Что известно о псевдовыборах окупантов

Напомним, что вчера, 10 сентября, в так называемой ЛНР проходит последний день выборов. Избирателей сопровождали вооруженные российские полицейские, которые обыскивали людей и давили на их выбор.

Также мы сообщали, что недавно, 8 сентября, во временно оккупированном Мелитополе, российские войска начали двухдневное домовое голосование.

Добавим, что на временно оккупированных территориях избирательная кампания проходит под давлением. Захватчики силой заставляют украинцев брать российские паспорта, чтобы составить "картинку" для международных партнеров.