Андрющенко заявив, що окупанти стягують підкріплення до Мар'їнки та Часового Яру
Російські війська почали стягувати підкріплення до Марʼїнки та Часового Яру Донецької області для ведення боїв. Здебільшого сили РФ перекидають з Бердянська Запорізької області.
Про це заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі Ми Україна.
Бої за Мар'їнку та Часів Яр
"Основний напрямок, який ми фіксуємо на сьогодні - з п'ятниці відбувається переміщення через Маріуполь, з Бердянського напрямку на Північ Донецької області", — сказав він.
За словами Андрющенка, це означає, що окупанти тягнуть підкріплення, оскільки фіксується переміщення гусеничної техніки, яку перевозять тралами — ймовірно, з Криму чи Мелітополя.
Він зауважив, що окупанти намагаються таким чином посилити війська поблизу Мар'їнки й Часового Яру для здійснення подальшого тиску на Сили оборони.
"Також ми бачимо, що заходять підрозділи десантні, які потім беруть участь в штурмі Часового Яру", — додав Андрющенко.
Однак навіть при цій посиленій підготовці окупантів і збільшеному переміщенню на північ — їх сили не відповідають і близько тому, що було на початку Авдіївського наступу.
Раніше британська розвідка проаналізувала просування військ РФ на Донеччині. Зокрема, оцінила ситуацію з просуванням російських військ у районі населеного пункту Новомихайлівка.
Також ми писали, що корпус російської армії, чисельністю у 25 тис. осіб особового складу, пішов на штурм Часового Яру Донецької області.
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