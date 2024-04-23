Андрющенко заявил, что оккупанты стягивают подкрепление к Марьинке и Часовому Яру

Российские военные. Иллюстративное фото: AP

Российские войска начали стягивать подкрепление к Марьинке и Часовому Яру Донецкой области для ведения боев. В большинстве силы РФ перебрасывают из Бердянска Запорожской области.

Об этом заявил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в эфире Ми Україна.

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"Основное направление, которое мы фиксируем на сегодняшний день — с пятницы происходит перемещение через Мариуполь, с Бердянского направления на север Донецкой области", — сказал он.

По словам Андрющенко, это означает, что оккупанты тянут подкрепление, поскольку фиксируется перемещение гусеничной техники, которую перевозят тралами — вероятно, из Крыма или Мелитополя.

Он отметил, что оккупанты пытаются таким образом усилить войска вблизи Марьинки и Часового Яра для дальнейшего давления на Силы обороны.

"Также мы видим, что заходят подразделения десантные, которые затем принимают участие в штурме Часового Яра", — добавил Андрющенко.

Однако даже при этой усиленной подготовке оккупантов и увеличенном перемещении на север — их силы не соответствуют и близко тому, что было в начале Авдеевского наступления.

Ранее британская разведка проанализировала продвижение войск РФ в Донецкой области. В частности, оценила ситуацию с продвижением российских войск в районе населенного пункта Новомихайловка.

Также мы писали, что корпус российской армии, численностью 25 тыс. человек личного состава, пошел на штурм Часового Яра Донецкой области.