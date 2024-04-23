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Андрющенко заявил, что оккупанты стягивают подкрепление к Марьинке и Часовому Яру

23 апреля 2024 22:04
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Андрющенко заявил, что оккупанты стягивают подкрепление к Марьинке и Часовому Яру
Российские военные. Иллюстративное фото: AP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские войска начали стягивать подкрепление к Марьинке и Часовому Яру Донецкой области для ведения боев. В большинстве силы РФ перебрасывают из Бердянска Запорожской области.

Об этом заявил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в эфире Ми Україна.

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"Основное направление, которое мы фиксируем на сегодняшний день — с пятницы происходит перемещение через Мариуполь, с Бердянского направления на север Донецкой области", — сказал он.

По словам Андрющенко, это означает, что оккупанты тянут подкрепление, поскольку фиксируется перемещение гусеничной техники, которую перевозят тралами — вероятно, из Крыма или Мелитополя.

Он отметил, что оккупанты пытаются таким образом усилить войска вблизи Марьинки и Часового Яра для дальнейшего давления на Силы обороны.

"Также мы видим, что заходят подразделения десантные, которые затем принимают участие в штурме Часового Яра", — добавил Андрющенко.

Однако даже при этой усиленной подготовке оккупантов и увеличенном перемещении на север — их силы не соответствуют и близко тому, что было в начале Авдеевского наступления.

Ранее британская разведка проанализировала продвижение войск РФ в Донецкой области. В частности, оценила ситуацию с продвижением российских войск в районе населенного пункта Новомихайловка.

Также мы писали, что корпус российской армии, численностью 25 тыс. человек личного состава, пошел на штурм Часового Яра Донецкой области.

Мариуполь
Бердянск
Донецкая область
оккупанты
Мелитополь
оккупация
война в Украине

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