Обстріли Дніпропетровщини 1 березня — окупанти атакували область з важкої артилерії

Наслідки обстрілів Дніпропетровщини

Вночі, 1 березня, російські війська атакували Дніпропетровську область з важкої артилерії. Під ворожим вогнем опинилося чотири громади.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Обстріли Дніпропетровщини

"Вночі армія рф атакувала Нікопольський район вісім разів. Чотири громади опинилися під ворожим вогнем з важкої артилерії: Нікопольська, Марганецька, Мирівська та Червоногригорівська. На щастя, без загиблих та постраждалих", — розповів Лукашук.

За його словами, в Мирівській громаді внаслідок обстрілів понівечено аграрне підприємство, магазин, п‘ять приватних будинків і господарських споруд, автівку, газогін та електромережі.

У Нікополі агресор завдав удару по трьох приватним і транспортному підприємствам.

В Червоногригорівській і Марганецькій громадах деталі нічних атак нині встановлюються, рятувальники обстежують території.

"Щодо інших районів області — протягом ночі було тихо", — додав голова ДОР.

Наслідки руйнувань

Нагадаємо, за добу, 28 лютого, окупанти завдали 12 авіаударів, однак ЗСУ відповіли атаками по позиціях ворога.

Фото: Микола Лукашук/ Telegram