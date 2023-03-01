Обстріли Дніпропетровщини 1 березня — окупанти атакували область з важкої артилерії

Армія рф атакувала Дніпропетровщину: є багато руйнувань
Вночі, 1 березня, російські війська атакували Дніпропетровську область з важкої артилерії. Під ворожим вогнем опинилося чотири громади.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
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Обстріли Дніпропетровщини
"Вночі армія рф атакувала Нікопольський район вісім разів. Чотири громади опинилися під ворожим вогнем з важкої артилерії: Нікопольська, Марганецька, Мирівська та Червоногригорівська. На щастя, без загиблих та постраждалих", — розповів Лукашук.
За його словами, в Мирівській громаді внаслідок обстрілів понівечено аграрне підприємство, магазин, п‘ять приватних будинків і господарських споруд, автівку, газогін та електромережі.
У Нікополі агресор завдав удару по трьох приватним і транспортному підприємствам.
В Червоногригорівській і Марганецькій громадах деталі нічних атак нині встановлюються, рятувальники обстежують території.
"Щодо інших районів області — протягом ночі було тихо", — додав голова ДОР.
Наслідки руйнувань
Нагадаємо, за добу, 28 лютого, окупанти завдали 12 авіаударів, однак ЗСУ відповіли атаками по позиціях ворога.
Фото: Микола Лукашук/ Telegram