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Окупанти за добу завдали 12 авіаударів: ЗСУ відповіли атаками по позиціях ворога

1 березня 2023 07:29
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
Удари росіян по Україні 28 лютого — ЗСУ відповіли атаками по позиціях ворога
Окрім того, ворог здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

Упродовж доби, 28 лютого, російські окупанти завдали два ракетних та 12 авіаударів по території України. Рівень загрози завдання загарбниками ракетних ударів залишається високим по всій території України. 

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ

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Удари росіян

"Протягом минулої доби російські окупанти завдали два ракетних та 12 авіаційних ударів, включно із застосуванням двох БпЛА "Шахед-136". Ці дрони збили наші воїни", — повідомляють у Генштабі. 

Окрім того, ворог здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали цивільні люди. 

У Генштабі також наголосили, що рівень загрози завдання загарбниками ракетних ударів залишається високим по всій території України.

"Гостинці" від ЗСУ

Водночас наші воїни завдали 11 ударів по районах зосередження окупантів.

"Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів, а ракетники і артилеристи уразили дев'ять районів зосередження живої сили та район зосередження озброєння і військової техніки противника, а також дві позиції зенітно-ракетних комплексів, станцію РЕБ та склад боєприпасів", — кажуть у відомстві.

Також українські військові мужньо відбили понад 85 атак противника на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках минулої доби.

Нагадаємо, нещодавно у ГУР розповіли, коли українська армія буде готова до контрнаступу. За словами заступника голови ГУР Вадима Скібіцького, це може трапитися вже навесні. 

Фото: Генштаб/ Facebook

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