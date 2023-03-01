Обстрелы Днепропетровщины 1 марта — оккупанты атаковали область из тяжелой артиллерии

Армия рф атаковала Днепропетровскую область: есть много разрушений
Ночью, 1 марта, российские войска атаковали Днепропетровскую область из тяжелой артиллерии. Под вражеским огнем оказалось четыре общины.
Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
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Обстрелы Днепропетровской области
"Ночью армия рф атаковала Никопольский район восемь раз. Четыре общины оказались под вражеским огнем из тяжелой артиллерии: Никопольская, Марганецкая, Мировская и Красногригорьевская. К счастью, без погибших и пострадавших", — рассказал Лукашук.
По его словам, в Мировской общине в результате обстрелов изуродовано аграрное предприятие, магазин, пять частных домов и хозяйственных сооружений, автомобиль, газопровод и электросети.
В Никополе агрессор нанес удар по трем частным и транспортным предприятиям.
В Красногригорьевской и Марганецкой общинах детали ночных атак устанавливаются, спасатели обследуют территории.
"По другим районам области — в течение ночи было тихо", — добавил глава ДОР.
Последствия разрушений
Напомним, за сутки, 28 февраля, кафиры нанесли 12 авиаударов, однако ВСУ ответили атаками по позициям врага.
Фото: Николай Лукашук/ Telegram