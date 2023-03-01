Обстрелы Днепропетровщины 1 марта — оккупанты атаковали область из тяжелой артиллерии

Последствия обстрелов Днепропетровщины

Ночью, 1 марта, российские войска атаковали Днепропетровскую область из тяжелой артиллерии. Под вражеским огнем оказалось четыре общины.

Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Обстрелы Днепропетровской области

"Ночью армия рф атаковала Никопольский район восемь раз. Четыре общины оказались под вражеским огнем из тяжелой артиллерии: Никопольская, Марганецкая, Мировская и Красногригорьевская. К счастью, без погибших и пострадавших", — рассказал Лукашук.

По его словам, в Мировской общине в результате обстрелов изуродовано аграрное предприятие, магазин, пять частных домов и хозяйственных сооружений, автомобиль, газопровод и электросети.

В Никополе агрессор нанес удар по трем частным и транспортным предприятиям.

В Красногригорьевской и Марганецкой общинах детали ночных атак устанавливаются, спасатели обследуют территории.

"По другим районам области — в течение ночи было тихо", — добавил глава ДОР.

Последствия разрушений

Напомним, за сутки, 28 февраля, кафиры нанесли 12 авиаударов, однако ВСУ ответили атаками по позициям врага.

Фото: Николай Лукашук/ Telegram