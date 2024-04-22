Міноборони РФ заявило про захоплення Новомихайлівки на Донеччині — в Силах оборони прокоментували

Російські військові. Ілюстративне фото: Reuters

Міністерство оборони Росії заявило, що росіяни захопили село Новомихайлівка у Донецькій області. Однак українські Сили оборони продовжують утримувати частину населеного пункту.

Про це пише УП з посиланням на джерела в 79-й окремій десантно-штурмовій Таврійській бригаді.

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Ситуація в Новомихайлівці

"Підрозділами "Південного" угруповання військ унаслідок успішних дій повністю звільнено населений пункт Новомихайлівка "ДНР" та покращено тактичне положення по передньому краю", — йдеться в повідомленні МО РФ.

Натомість в українських Силах оборони зазначають, що досі утримують позиції на дачах, які розташовані на півночі населеного пункту.

Також це єдина частина села, яка позначена "сірою зоною" на карті DeepState.

Новомихайлівка на карті DeepState

Водночас решту території Новомихайлівки уже окупували росіяни — вона повністю знищена і не придатна для життя.

Нагадаємо, наразі Часів Яр перебуває під контролем української армії, але окупанти не залишають спроб штурмувати місто та обстрілювати його керованими авіабомбами.

Також за даними аналітиків ISW, російські війська навряд чи зможуть захопити Часів Яр до Дня перемоги 9 травня, адже таке завдання окупантам поставив російський диктатор Володимир Путін.