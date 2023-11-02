Армія РФ, ймовірно, готується до чергової хвилі наземних атак біля Авдіївки, — ISW

Російські окупанти збираються в дорогу. Фото: Reuters

Російські війська, ймовірно, готуються до чергової хвилі надзвичайно виснажливих наземних атак під керівництвом піхоти на українські позиції в районі Авдіївки. Напередодні там вони значно сповільнили темп.

Про це пише ISW.

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Окупанти готуються до атак в районі Авдіївки

"Пов'язаний з Кремлем російський блогер стверджує, що російські війська під Авдіївкою значно сповільнили темп наземних атак на північ і південь від Авдіївки на користь масованих непрямих обстрілів українських передових позицій і ближніх тилових районів", — йдеться у повідомленні.

Так, ймовірно, російські війська проводять кампанію з перехоплення українських об'єктів в районі Авдіївки, але цей інтенсивний вогонь, швидше за все, є підготовкою авіації та артилерії до бою напередодні чергової хвилі російських атак.

Інші блогери також характеризують нинішні російські операції як "підготовчу підтримку", ймовірно, для подальших атак.

"Російські війська, можливо, готуються перейти до таких лобових атак за участю піхоти після важкої артилерійської підготовки, щоб компенсувати значні матеріальні втрати в Авдіївці протягом жовтня", — зазначили в Інституті.

Геолокаційний проєкт GeoConfirmed підтвердив, що з 9 жовтня у російські війська втратили щонайменше 197 пошкоджених і знищених транспортних засобів. GeoConfirmed схарактеризував російську операцію під Авдіївкою як найбільш витратну операцію за всю війну в Україні.

Карта боїв станом на 1 листопада. Фото: ISW

Нагадаємо, що воїни Сил спеціальних операцій за допомогою дрона знищили ремонтну машину противника та пошкодили танк Т-90 "Прорив" росіян поблизу Авдіївки. Через такі "подарунки" загарбники кинулись тікати.