Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна 2022 arrow Армія РФ, ймовірно, готується до чергової хвилі наземних атак біля Авдіївки, — ISW arrow

Армія РФ, ймовірно, готується до чергової хвилі наземних атак біля Авдіївки, — ISW

2 листопада 2023 07:27
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Армія РФ, ймовірно, готується до чергової хвилі наземних атак біля Авдіївки, — ISW
Російські окупанти збираються в дорогу. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські війська, ймовірно, готуються до чергової хвилі надзвичайно виснажливих наземних атак під керівництвом піхоти на українські позиції в районі Авдіївки. Напередодні там вони значно сповільнили темп.

Про це пише ISW.

Читайте також:

Окупанти готуються до атак в районі Авдіївки

"Пов'язаний з Кремлем російський блогер стверджує, що російські війська під Авдіївкою значно сповільнили темп наземних атак на північ і південь від Авдіївки на користь масованих непрямих обстрілів українських передових позицій і ближніх тилових районів", — йдеться у повідомленні.

Так, ймовірно, російські війська проводять кампанію з перехоплення українських об'єктів в районі Авдіївки, але цей інтенсивний вогонь, швидше за все, є підготовкою авіації та артилерії до бою напередодні чергової хвилі російських атак.

Інші блогери також характеризують нинішні російські операції як "підготовчу підтримку", ймовірно, для подальших атак.

"Російські війська, можливо, готуються перейти до таких лобових атак за участю піхоти після важкої артилерійської підготовки, щоб компенсувати значні матеріальні втрати в Авдіївці протягом жовтня", — зазначили в Інституті.

Геолокаційний проєкт GeoConfirmed підтвердив, що з 9 жовтня у російські війська втратили щонайменше 197 пошкоджених і знищених транспортних засобів. GeoConfirmed схарактеризував російську операцію під Авдіївкою як найбільш витратну операцію за всю війну в Україні.

карта
Карта боїв станом на 1 листопада. Фото: ISW

Нагадаємо, що воїни Сил спеціальних операцій за допомогою дрона знищили ремонтну машину противника та пошкодили танк Т-90 "Прорив" росіян поблизу Авдіївки. Через такі "подарунки" загарбники кинулись тікати.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

Люди виходять на протести: скільки Вінниця виділяє на ЗСУ - 80x80

Люди виходять на протести: скільки Вінниця виділяє на ЗСУ

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Новина з відео

17:21 У львівській церкві св. Андрія скасували всі заходи через скандал із кліпом Жадана та Соловій

Актуальне по темі