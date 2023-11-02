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Армия РФ, вероятно, готовится к очередной волне наземных атак у Авдеевки, — ISW

2 ноября 2023 07:27
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Армия РФ, вероятно, готовится к очередной волне наземных атак у Авдеевки, — ISW
Российские оккупанты собираются в путь. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские войска предположительно готовятся к очередной волне чрезвычайно изнурительных наземных атак под руководством пехоты на украинские позиции в районе Авдеевки. Накануне они значительно замедлили темп.

Об этом пишет ISW.

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"Связанный с Кремлем российский блоггер утверждает, что российские войска под Авдеевкой значительно замедлили темп наземных атак к северу и югу от Авдеевки в пользу массированных косвенных обстрелов украинских передовых позиций и ближних тыловых районов", — говорится в сообщении.

Да, вероятно, российские войска проводят кампанию по перехвату украинских объектов в районе Авдеевки, но этот интенсивный огонь, скорее всего, является подготовкой авиации и артиллерии к бою накануне очередной волны российских атак.

Другие блоггеры также характеризуют нынешние российские операции как "подготовительную поддержку", вероятно, для последующих атак.

"Российские войска, возможно, готовятся перейти к таким лобовым атакам с участием пехоты после тяжелой артиллерийской подготовки, чтобы компенсировать значительные материальные потери в Авдеевке в течение октября", — отметили в Институте.

Геолокационный проект GeoConfirmed подтвердил, что с 9 октября в российские войска потеряли по меньшей мере 197 поврежденных и уничтоженных транспортных средств. GeoConfirmed охарактеризовал российскую операцию под Авдеевкой как наиболее затратную операцию за всю войну в Украине.

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Карта боев по состоянию на 1 ноября. Фото: ISW

Напомним, что воины Сил специальных операций с помощью дрона уничтожили ремонтную машину противника и повредили танк Т-90 "Прорыв" россиян вблизи Авдеевки. Из-за таких "подарков" захватчики бросились бежать.

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