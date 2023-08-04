Армія РФ намагається щосили зупинити наступ ЗСУ, — Маляр

Заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр. Фото: google

Російські війська щосили намагаються зупинити контрнаступ Збройних сил України. При цьому для армії РФ епіцентром бойових дій залишається схід України.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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Епіцентр бойових подій

Заступниця міністра оборони наголосила, що основною точкою напруженості для Росії залишається територія Східної України. Саме тут агресор концентрує свої сили. Українські війська невпинно борються, протистоїть раптовим атакам супротивника.

Також Маляр повідомила, що на південному фронті українські захисники рішуче просуваються у районах Мелітополя та Бердянська. При цьому, попри всі складнощі, Збройні сили України впевнено йдуть уперед.

"Наші війська вчора і сьогодні відбивають ворожі атаки на Куп'янському, Лиманському та Сватівському напрямках. Кількість ворожих обстрілів збільшилася", — сказала Маляр.

Ситуація на Бахмутському напрямку

За словами заступника міністра, на Бахмутському напрямку ситуація досить напружена. На півдні, попри сильний артилерійський вогонь та міноустановки, українські війська продовжують наступ. На півночі противник намагається наступати, але ЗСУ успішно відбивають його спроби. У цьому регіоні противник прагне відновити свої колишні позиції.

Нагадаємо, що командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський показав, як Збройні сили України знищують ворога на Горлівському напрямку. При цьому він уточнив, що українські захисники знаходять ворога за допомогою ударних VPF-дронів.

Також ми повідомляли, що українські військові, включаючи артилеристів та ракетні підрозділи, активно ведуть бойові дії проти противника. Зокрема, ЗСУ ведуть активні дії на Бахмутському напрямку.