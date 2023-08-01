"Знищують росіян пекельним вогнем": Сирський показав роботу 22 бригади
Українські військові, включаючи артилеристів та ракетні підрозділи, активно ведуть бойові дії проти супротивника. Зокрема, ЗСУ ведуть активні дії на Бахмутському напрямку.
Про це повідомив голова Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський у соцмережах.
Як артилеристи знищують окупантів
У наданих відеоматеріалах показано, як 22 механізована бригада завдає ударів по позиціях російських військ біля Бахмута, обрушуючи на них потужний вогневий удар.
"Бахмутський напрямок. Рух триває. Воїни 22-го ОМБр знищують росіян своїм пекельним вогнем", — написав Сирський.
Нагадаємо, що на Бахмутському напрямі дуже палко, українські захисники продовжують знищувати ворога. Так, артилеристи 22-ї бригади прицільним ударом знищили ворогів, що ховалися в лісосмузі.
Також ми писали, що Збройні сили України продовжують знищувати російських окупантів та їхню військову техніку. Так генерал-полковник Олександр Сирський показав, як українські бійці знищують ворожу піхоту.