"Знищують росіян пекельним вогнем": Сирський показав роботу 22 бригади

Робота 22 ОМБр у справі. Фото: скриншот

Українські військові, включаючи артилеристів та ракетні підрозділи, активно ведуть бойові дії проти супротивника. Зокрема, ЗСУ ведуть активні дії на Бахмутському напрямку.

Про це повідомив голова Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський у соцмережах.

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У наданих відеоматеріалах показано, як 22 механізована бригада завдає ударів по позиціях російських військ біля Бахмута, обрушуючи на них потужний вогневий удар.

"Бахмутський напрямок. Рух триває. Воїни 22-го ОМБр знищують росіян своїм пекельним вогнем", — написав Сирський.

Нагадаємо, що на Бахмутському напрямі дуже палко, українські захисники продовжують знищувати ворога. Так, артилеристи 22-ї бригади прицільним ударом знищили ворогів, що ховалися в лісосмузі.

Також ми писали, що Збройні сили України продовжують знищувати російських окупантів та їхню військову техніку. Так генерал-полковник Олександр Сирський показав, як українські бійці знищують ворожу піхоту.