Сырский показал, как ВСУ эффективно уничтожают врага на Горловском направлении

Уничтожение российского противника на Горловском направлении. Фото: скриншот

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский показал, как Вооруженные силы Украины уничтожают врага на Горловском направлении. При этом он уточнил, что украинские защитники находят врага при помощи ударных VPF-дронов.

Об этом Сырский сообщил в соцсетях.

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Уничтожение врага на Горловском направлении

По словам генерала, на Горловском участке рельеф местности и обладание ключевыми высотами критически влияют на ход боевых действий. При этом он уточнил, что основная миссия бойцов Королевской бригады — не позволить противнику завладеть стратегическим преимуществом на этой территории.

"Пилоты из стрелкового отряда 24-й ОМБр, названного в честь короля Даниила, используют ударные FPV-дроны, чтобы выявлять местоположение врага, даже если он пытается уйти в тень", — сказал Сырский.

Напомним, украинские военные, включая артиллеристов и ракетные подразделения, активно ведут боевые действия против противника. В частности, ВСУ ведут активные действия на Бахмутском направлении.

Также мы писали, что Вооруженные силы Украины продолжают героически противостоять противнику. Так, за прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 500 оккупантов.

Добавим, командующий Национальной гвардии полковник Александр Пивненко заявил, что контрнаступление ВСУ продолжается, и российских врагов ждет еще много "сюрпризов". Силы обороны Украины обязательно выйдут на границы 1991 года, но на это нужно время.