Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Сырский показал, как ВСУ эффективно уничтожают врага на Горловском направлении arrow

Сырский показал, как ВСУ эффективно уничтожают врага на Горловском направлении

4 августа 2023 15:15
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Сырский показал, как ВСУ эффективно уничтожают врага на Горловском направлении
Уничтожение российского противника на Горловском направлении. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский показал, как Вооруженные силы Украины уничтожают врага на Горловском направлении. При этом он уточнил, что украинские защитники находят врага при помощи ударных VPF-дронов.

Об этом Сырский сообщил в соцсетях.

Читайте также:

Уничтожение врага на Горловском направлении

По словам генерала, на Горловском участке рельеф местности и обладание ключевыми высотами критически влияют на ход боевых действий. При этом он уточнил, что основная миссия бойцов Королевской бригады — не позволить противнику завладеть стратегическим преимуществом на этой территории.

"Пилоты из стрелкового отряда 24-й ОМБр, названного в честь короля Даниила, используют ударные FPV-дроны, чтобы выявлять местоположение врага, даже если он пытается уйти в тень", — сказал Сырский.

Напомним, украинские военные, включая артиллеристов и ракетные подразделения, активно ведут боевые действия против противника. В частности, ВСУ ведут активные действия на Бахмутском направлении.

Также мы писали, что Вооруженные силы Украины продолжают героически противостоять противнику. Так, за прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 500 оккупантов.

Добавим, командующий Национальной гвардии полковник Александр Пивненко заявил, что контрнаступление ВСУ продолжается, и российских врагов ждет еще много "сюрпризов". Силы обороны Украины обязательно выйдут на границы 1991 года, но на это нужно время.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

None

Скандальные укрытия в столице: почему вместо Кличко этим занимается народный депутат

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз