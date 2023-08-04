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Армия РФ пытается изо всех сил остановить наступление ВСУ, — Маляр

4 августа 2023 18:10
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Армия РФ пытается изо всех сил остановить наступление ВСУ, — Маляр
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Фото: google
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российские войска изо всех сил стараются остановить контрнаступление Вооруженных сил Украины. При этом для армии РФ эпицентром боевых действий остается восток Украины.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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Эпицентр боевых событий

Заместитель министра обороны подчеркнула, что основной точкой напряженности для России остается территория Восточной Украины. Именно здесь агрессор концентрирует свои силы. Украинские войска неустанно сражаются, противостоя внезапным атакам противника.

Также Маляр сообщила, что на южном фронте украинские защитники решительно продвигаются в районах Мелитополя и Бердянска. При этом, несмотря на все сложности, Вооруженные Силы Украины уверенно идут вперед.

"Наши войска вчера и сегодня отражают вражеские атаки на Купянском, Лиманском и Сватовском направлениях. Количество вражеских обстрелов увеличилось", — сказала Маляр.

Ситуация на Бахмутском направлении

По словам заместителя министра, на Бахмутском направлении обстановка довольно напряженная. На юге, несмотря на сильный артиллерийский огонь и миноустановки, украинские войска продолжают наступление. На севере противник пытается наступать, но ВСУ успешно отражают его попытки. В этом регионе противник стремится восстановить свои прежние позиции.

Напомним, что командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский показал, как Вооруженные силы Украины уничтожают врага на Горловском направлении. При этом он уточнил, что украинские защитники находят врага при помощи ударных VPF-дронов.

Также мы сообщали, что украинские военные, включая артиллеристов и ракетные подразделения, активно ведут боевые действия против противника. В частности, ВСУ ведут активные действия на Бахмутском направлении.

 

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