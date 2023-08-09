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Армія РФ обстріляла дитячий садок у Херсоні: є поранений

9 серпня 2023 16:43
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Армія РФ обстріляла дитячий садок у Херсоні: є поранений
Наслідки обстрілу Херсона Фото: google
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У середу, 9 серпня, російські війська обстріляли дитячий садок у Херсоні. Внаслідок обстрілу постраждала людина.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

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"Окупанти потрапили територією дитячого садка в одному з мікрорайонів обласного центру. Внаслідок обстрілу травму голови отримав 72-річний чоловік", — йдеться у повідомленні.

В Офісі генпрокурора зазначили, що внаслідок ворожої атаки травму голови отримав 72-річний чоловік. Також пошкоджено будинок дитячого садка.

Нагадаємо, що 5 серпня російські терористи знову обстріляли Херсонщину. Внаслідок атаки постраждав цивільний чоловік та інфраструктура.

Крім того, 4 серпня РФ знову атакувала лікарню у Херсоні, де загинув молодий лікар. Декілька днів тому ворожа ракета вбила в цьому медичному закладі ще одного молодого лікаря.

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