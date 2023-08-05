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Российские террористы снова обстреляли Херсонщину: есть пострадавший

5 августа 2023 14:56
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Россияне обстреляли Херсонщину 5 августа
Последствия обстрелов 5 августа. Фото: Херсонская областная прокуратура
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Сегодня, 5 августа, российские террористы снова обстреляли Херсонщину. В результате атаки пострадал гражданский мужчина и инфраструктура.

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

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Обстрелы Херсона 5 августа

Известно, что утром оккупанты ударили из артиллерии по населенному пункту Велетенское. В результате террористической атаки гражданский мужчина получил ранение, его госпитализировали в медицинское учреждение.

Кроме этого, повреждены частные дома.

  • Последствия обстрелов 5 августа. Фото: Херсонская областная прокуратура
  • Последствия обстрелов 5 августа. Фото: Херсонская областная прокуратура
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Обстрелы Херсона 4 августа

Кроме этого, как сообщают в прокуратуре, 4 августа враг скинул управляемые авиабомбы по селу Одрадокаменка Бериславского района.

Вражеский огонь травмировал двое местных жителей.

Начато досудебное расследование

"При процессуальном руководстве Бериславской и Олешковской окружных прокуратур Херсонской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, 4 августа РФ снова атаковала больницу в Херсоне, где погиб молодой врач. Несколько дней назад вражеская ракета убила в этом медицинском учреждении еще одного молодого врача.

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