Россияне обстреляли Херсонщину 5 августа

Российские террористы снова обстреляли Херсонщину: есть пострадавший
Сегодня, 5 августа, российские террористы снова обстреляли Херсонщину. В результате атаки пострадал гражданский мужчина и инфраструктура.
Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.
Обстрелы Херсона 5 августа
Известно, что утром оккупанты ударили из артиллерии по населенному пункту Велетенское. В результате террористической атаки гражданский мужчина получил ранение, его госпитализировали в медицинское учреждение.
Кроме этого, повреждены частные дома.
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Последствия обстрелов 5 августа. Фото: Херсонская областная прокуратура
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Последствия обстрелов 5 августа. Фото: Херсонская областная прокуратура
Обстрелы Херсона 4 августа
Кроме этого, как сообщают в прокуратуре, 4 августа враг скинул управляемые авиабомбы по селу Одрадокаменка Бериславского района.
Вражеский огонь травмировал двое местных жителей.
Начато досудебное расследование
"При процессуальном руководстве Бериславской и Олешковской окружных прокуратур Херсонской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении прокуратуры.
Напомним, 4 августа РФ снова атаковала больницу в Херсоне, где погиб молодой врач. Несколько дней назад вражеская ракета убила в этом медицинском учреждении еще одного молодого врача.