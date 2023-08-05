Россияне обстреляли Херсонщину 5 августа

Последствия обстрелов 5 августа. Фото: Херсонская областная прокуратура

Сегодня, 5 августа, российские террористы снова обстреляли Херсонщину. В результате атаки пострадал гражданский мужчина и инфраструктура.

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

Читайте также:

Обстрелы Херсона 5 августа

Известно, что утром оккупанты ударили из артиллерии по населенному пункту Велетенское. В результате террористической атаки гражданский мужчина получил ранение, его госпитализировали в медицинское учреждение.

Кроме этого, повреждены частные дома.

Последствия обстрелов 5 августа. Фото: Херсонская областная прокуратура

Последствия обстрелов 5 августа. Фото: Херсонская областная прокуратура 1/2 _ 2

Обстрелы Херсона 4 августа

Кроме этого, как сообщают в прокуратуре, 4 августа враг скинул управляемые авиабомбы по селу Одрадокаменка Бериславского района.

Вражеский огонь травмировал двое местных жителей.

Начато досудебное расследование

"При процессуальном руководстве Бериславской и Олешковской окружных прокуратур Херсонской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, 4 августа РФ снова атаковала больницу в Херсоне, где погиб молодой врач. Несколько дней назад вражеская ракета убила в этом медицинском учреждении еще одного молодого врача.