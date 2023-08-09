Армия РФ обстреляла детский садик в Херсоне: есть раненый
В среду, 9 августа, российские войска обстреляли детский садик в Херсоне. В результате обстрела пострадал человек.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Обстрел Херсона
"Оккупанты попали по территории детского сада в одном из микрорайонов областного центра. В результате обстрела травму головы получил 72-летний мужчина", — говорится в сообщении.
В Офисе генпрокурора указали, что в результате вражеской атаки травму головы получил 72-летний мужчина. Также повреждено здание детского сада.
Напомним, что 5 августа, российские террористы снова обстреляли Херсонщину. В результате атаки пострадал гражданский мужчина и инфраструктура.
Кроме того, 4 августа РФ снова атаковала больницу в Херсоне, где погиб молодой врач. Несколько дней назад вражеская ракета убила в этом медицинском учреждении еще одного молодого врача.