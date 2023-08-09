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Армия РФ обстреляла детский садик в Херсоне: есть раненый

9 августа 2023 16:43
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Армия РФ обстреляла детский садик в Херсоне: есть раненый
Последствия обстрела Херсона. Фото: google
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В среду, 9 августа, российские войска обстреляли детский садик в Херсоне. В результате обстрела пострадал человек.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

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"Оккупанты попали по территории детского сада в одном из микрорайонов областного центра. В результате обстрела травму головы получил 72-летний мужчина", — говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора указали, что в результате вражеской атаки травму головы получил 72-летний мужчина. Также повреждено здание детского сада.

Напомним, что 5 августа, российские террористы снова обстреляли Херсонщину. В результате атаки пострадал гражданский мужчина и инфраструктура.

 Кроме того, 4 августа РФ снова атаковала больницу в Херсоне, где погиб молодой врач. Несколько дней назад вражеская ракета убила в этом медицинском учреждении еще одного молодого врача.

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