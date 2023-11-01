Армія РФ обстріляла житлові квартали Херсонщини, є загиблі
За попередню добу російські окупанти обстріляли Херсонську область 94 рази, випустивши 510 снарядів. Під ворожим вогнем опинились житлові квартали області, є загиблі та поранені.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Обстріли Херсонської області
"За минулу добу противник здійснив 94 обстріли, випустивши 510 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БпЛА та авіації, з них — два ракетних. По місту Херсон ворог випустив 24 снаряди", — йдеться у повідомленні.
Також зафіксували 30 прильотів КАБ по населених пунктах Херсонщини. Влучання були у Бериславському та Херсонському районах. Загарбники поцілили у житлові квартали населених пунктів області; станцію технічного обслуговування та складські приміщення у Херсоні.
Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще восьмеро поранені.
Нагадаємо, 31 жовтня у Херсоні російські окупанти здійснили обстріл автобази, внаслідок чого двоє співробітників отримали поранення. Незабаром голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін показав наслідки російського обстрілу.
Також російські війська атакували маршрутне таксі у Херсоні у понеділок, 30 жовтня. Внаслідок обстрілу не менше чотирьох осіб отримали поранення.
Читайте Новини.LIVE!