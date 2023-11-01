Армія РФ обстріляла житлові квартали Херсонщини, є загиблі

Наслідки обстрілу Херсона. Фото (архівне): DW

За попередню добу російські окупанти обстріляли Херсонську область 94 рази, випустивши 510 снарядів. Під ворожим вогнем опинились житлові квартали області, є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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"За минулу добу противник здійснив 94 обстріли, випустивши 510 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БпЛА та авіації, з них — два ракетних. По місту Херсон ворог випустив 24 снаряди", — йдеться у повідомленні.

Також зафіксували 30 прильотів КАБ по населених пунктах Херсонщини. Влучання були у Бериславському та Херсонському районах. Загарбники поцілили у житлові квартали населених пунктів області; станцію технічного обслуговування та складські приміщення у Херсоні.

Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще восьмеро поранені.

Допис Олександра Прокудіна. Фото: скриншот

Нагадаємо, 31 жовтня у Херсоні російські окупанти здійснили обстріл автобази, внаслідок чого двоє співробітників отримали поранення. Незабаром голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін показав наслідки російського обстрілу.

Також російські війська атакували маршрутне таксі у Херсоні у понеділок, 30 жовтня. Внаслідок обстрілу не менше чотирьох осіб отримали поранення.