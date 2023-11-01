Армия РФ обстреляла жилые кварталы Херсонской области, есть погибшие
За предыдущие сутки российские оккупанты обстреляли Херсонскую область 94 раза, выпустив 510 снарядов. Под вражеским огнем оказались жилые кварталы области, есть погибшие и ранены.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Обстрелы Херсонской области
"За минувшие сутки противник совершил 94 обстрела, выпустив 510 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БпЛА и авиации, из них — два ракетных. По городу Херсон враг выпустил 24 снаряда", — говорится в сообщении.
Также было зафиксировано 30 прилетов КАБ по населенным пунктам Херсонской области. Попадания были в Бериславском и Херсонском районах. Захватчики попали в жилые кварталы населенных пунктов области; станцию технического обслуживания и складские помещения в Херсоне.
В результате обстрелов погиб один человек, еще восемь ранены.
Напомним, 31 октября в Херсоне российские оккупанты осуществили обстрел автобазы, в результате чего двое сотрудников получили ранения. Вскоре глава Херсонской ОВА Александр Прокудин показал последствия российских обстрелов.
Также российские войска атаковали маршрутное такси в Херсоне в понедельник, 30 октября. В результате обстрела не менее четырех человек получили ранения.
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