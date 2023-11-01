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Армия РФ обстреляла жилые кварталы Херсонской области, есть погибшие

1 ноября 2023 08:20
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Армия РФ обстреляла жилые кварталы Херсонской области, есть погибшие
Последствия обстрелов Херсона. Фото (архивное): DW
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

За предыдущие сутки российские оккупанты обстреляли Херсонскую область 94 раза, выпустив 510 снарядов. Под вражеским огнем оказались жилые кварталы области, есть погибшие и ранены.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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"За минувшие сутки противник совершил 94 обстрела, выпустив 510 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БпЛА и авиации, из них — два ракетных. По городу Херсон враг выпустил 24 снаряда", — говорится в сообщении.

Также было зафиксировано 30 прилетов КАБ по населенным пунктам Херсонской области. Попадания были в Бериславском и Херсонском районах. Захватчики попали в жилые кварталы населенных пунктов области; станцию технического обслуживания и складские помещения в Херсоне.

В результате обстрелов погиб один человек, еще восемь ранены.

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Сообщение Александра Прокудина. Фото: скриншот

Напомним, 31 октября в Херсоне российские оккупанты осуществили обстрел автобазы, в результате чего двое сотрудников получили ранения. Вскоре глава Херсонской ОВА Александр Прокудин показал последствия российских обстрелов.

Также российские войска атаковали маршрутное такси в Херсоне в понедельник, 30 октября. В результате обстрела не менее четырех человек получили ранения.

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