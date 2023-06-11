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Армія РФ підірвала дамбу в Донецькій області, відомо про підтоплення

11 червня 2023 22:48
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Армія РФ підірвала дамбу в Донецькій області, відомо про підтоплення
Російські загарбники. Фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російські загарбники підірвали дамбу на річці Мокрі Яли, що у Донецькій області. Це спричинило підтоплення по обидва береги річки.

Про це повідомив речник сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень у коментарі "Українській правді".

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"На річці Мокрі Яли окупанти підірвали дамбу, що призвело до затоплення по обидва береги річки. Однак на ведення наступальних дій Сил оборони Таврійського напрямку це не впливає", — зазначив він.

Окупанти підірвали дамбу на Донеччині, виникло підтоплення – Сили оборони
Річка Мокрі Яли

За його словами, підірвавши гідроспоруди, окупанти планують сповільнити контрнаступ ЗСУ.

"Спочатку окупанти підірвали Карлівське водосховище, потім Каховську ГЕС, потім підривали інші гідроспоруди в окупованій частині Запорізької області. У Запорізькій області вони очікують прориву Сил оборони, тому, щоб уповільнити наше просування, вони вдалися до цієї тактики, коли знову підірвали гідроспоруду на річці Мокрі Яли. Але це не впливає на просування Сил оборони", — пояснив Шершень.

Просування українських воїнів

Він додав, що українські військові на Таврійському напрямку перейшли від оборони до наступу. Завдяки цьому ЗСУ звільнили Благодатне і почали рухатися до села Урожайне.

Обстріли не вщухають

Також по Новопавлівці, що в Запорізькій області, окупанти завдали потужного авіаудару, через який було поранено троє людей, зруйновано приватний будинок, ще 10 — пошкоджено.

"В цілому на Времівському й Новопавлівському напрямку противник веде активну оборону з метою недопущення просування українських підрозділів, намагається відновити втрачені позиції й здійснює переміщення на ці напрямки інших підрозділів. Ворог поніс значні втрати в районі населеного пункту Благодатне", — йдеться у повідомленні.

Атаки українських позицій

Крім того, на Таврійському напрямку армія РФ 22 рази атакувала українські позиції, обстріляла 456 разів лінію фронту та прилеглі до неї населені пункти.

Своєю чергою підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напряму впродовж доби виконали 1520 вогневих завдань.

А саме:

  • колона зосередження особового складу і озброєння та військової техніки,
  • станція радіо-електронної боротьби "Житель".

Також підрозділи ракетних сил та артилерії поцілили в логістичний центр та місця зберігання боєприпасів, йдеться про контрбатарейну боротьбу.

Нагадаємо, ЗСУ продовжують проводити штурмові дії на Бахмутському напрямку. Наразі відомо про ще одне звільнене село Донеччини. 

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