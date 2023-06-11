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Армия РФ взорвала дамбу в Донецкой области, известно о подтоплении

11 июня 2023 22:48
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Армия РФ взорвала дамбу в Донецкой области, известно о подтоплении
Российские захватчики. Фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Российские захватчики взорвали дамбу на реке Мокрые Ялы в Донецкой области. Это привело к подтоплению по оба берега реки.

Об этом сообщил спикер сил обороны Таврийского направления Валерий Шершень в комментарии "Украинской правде".

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"На реке Мокрые Ялы оккупанты взорвали дамбу, что привело к затоплению по обеим берегам реки. Однако на ведение наступательных действий Сил обороны Таврийского направления это не влияет", — отметил он.

Окупанти підірвали дамбу на Донеччині, виникло підтоплення – Сили оборони
Река Мокрые Ялы

По его словам, взорвав гидросооружения, оккупанты планируют замедлить контрнаступление ВСУ.

"Сначала оккупанты взорвали Карловское водохранилище, затем Каховскую ГЭС, затем взрывали другие гидросооружения в оккупированной части Запорожской области. В Запорожской области они ожидают прорыва Сил обороны, поэтому, чтобы замедлить наше продвижение, они прибегли к этой тактике, когда снова подорвали гидросооружение на реке Мокрые Ялы. Но это не влияет на продвижение Сил обороны", — пояснил Шершень.

Продвижение украинских воинов

Он добавил, что украинские военные на Таврийском направлении перешли от обороны к наступлению. Благодаря этому ВСУ освободили Благодатное и начали двигаться в село Урожайное.

Обстрелы не утихают

Также по Новопавловке, что в Запорожской области, оккупанты нанесли мощный авиаудар, из-за которого были ранены три человека, разрушен частный дом, еще 10 — повреждены.

"В целом на Времевском и Новопавловском направлении противник ведет активную оборону с целью недопущения продвижения украинских подразделений, пытается восстановить потерянные позиции и осуществляет перемещение на эти направления других подразделений. Враг понес значительные потери в районе населенного пункта Благодатное", говорится в сообщении.

Атаки украинских позиций

Кроме того, на Таврийском направлении армия РФ 22 раза атаковала украинские позиции, обстреляла 456 раз линию фронта и ближайшие к ней населенные пункты.

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврийского направления в течение суток выполнили 1520 огневых задач.

А именно:

  • колонна сосредоточения личного состава и вооружения и военной техники,
  • станция радиоэлектронной борьбы "Житель".

Также подразделения ракетных сил и артиллерии попали в логистический центр и места хранения боеприпасов, речь идет о контрбатарейной борьбе.

Напомним, ВСУ продолжают проводить штурмовые действия на Бахмутском направлении. Сейчас известно еще об одном освободившемся селе Донецкой области.

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