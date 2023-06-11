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У Міноборони оголосили про звільнення ще одного населеного пункту

11 червня 2023 21:27
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Міноборони оголосили про звільнення ще одного населеного пункту
ЗСУ продовжують звільняти Донеччину. Фото: Генштаб ЗСУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

ЗСУ продовжують проводити штурмові дії на Бахмутському напрямку. Наразі відомо про ще одне звільнене село Донеччини. 

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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За її словами, українські захисники деокупували Макарівку Донецької області. 

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Також є успіх у районі Берхівського водосховища. Збройні сили України просунулись вперед на 250 метрів. 

Крім того, на півдні країни є просування за двома напрямками від 300 до 1500 метрів.

"На напрямках, де наші війська в обороні: жодної позиції не втрачено", — додала Маляр.

Скриншот допису Ганни Маляр

Успіхи на Донеччині

Нашим воїнам вдалося звільнити Благодатне та Нескучне в цьому регіоні.

Як відомо, 10 червня 7-й окремий батальйон "АРЕЙ" Української Добровольчої Армії 129-ї оБр сил Територіальної Оборони ЗСУ під командуванням майора Грищука Олександра звільнив село Нескучне Великоновосілківської селищної громади Волноваського району Донецької області. Бійці вже розвісили свій стяг у селі.

Своєю чергою воїни 68-ї окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша у взаємодії із сусідніми підрозділами Сил оборони України звільнили населений пункт Благодатне.

Бійці наголосили, що окупанти опирались до останнього, але не втримали натиску українських військових. Окрім того, під час наступальної операції вдалося взяти в полон російських військових.

Нагадаємо, російські війська щоденно обстрілюють території України та цивільне населення, оскільки не можуть досягти успіхів на фронті. Українські військові проводять активні наступальні дії.

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