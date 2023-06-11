У Генштабі показали, як ЗСУ посунули лінію фронту на Авдіївському напрямку

ЗСУ проводять контрнаступальні дії. Фото: Генштаб ЗСУ

Воїни 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка посунули лінію фронту, захопивши російську позицію на Авдіївському напрямку. Успіхи наших воїнів вражають.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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Захоплення російської позиції

"Звільнили Херсон — звільнимо й Донецьк...Сміливість наших хлопців просто зашкалює!" — додали у Генштабі.

ЗСУ з повітря нищать танки окупантів

Збройні сили України продовжують нищити особовий склад та техніку ворога. Так, українські військові 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого ефектно знищили ворожий танк з повітря.

"Смерть з повітря. 14 ОМБр та Очі професійно знищують танк росіян. Ворог втрачає багато техніки. Наші воїни працюють", — написав під відео генерал Сирський.

Успіхи ЗСУ на фронті

10 червня Сили оборони України продовжили контрнаступальні дії щонайменше на чотирьох напрямках фронту. Зокрема, наші захисники досягли локальних успіхів у Запорізькій області.

Відомо, що ЗСУ вдалося просунутися на 1400 метрів поблизу Бахмута.

Вони здійснили локалізовані нічні атаки біля кордону Донецько-Запорізької області, зокрема в районі Великої Новосілки. А також провели активні наступальні дії в Запорізькій області.

"Українські сили на заході Запорізькій області досягли локальних успіхів під час контратак на південний захід і південний схід від Оріхова", — йдеться в матеріалі Інституту вивчення війни.

Нагадаємо, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що завдяки допомозі країн-партнерів в України не закінчаться ракети до систем Patriot. Він зазначив, що Україну підтримують 50 країн світу в проєкті "Рамштайн".