Ситуація на Луганщині: у лікарню селища Ювілейне привезли 300 поранених "вагнерівців"

Медики на Луганщині відмовляються лікувати поранених "вагнерівців"

У лікарню селища Ювілейне у Луганській області доставили близько 300 найманців з ПВК "Вагнер". Однак лікарі відмовляються надавати їм допомогу, оскільки значна частина з поранених "вагнерівців" є носіями небезпечних інфекцій.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Що відомо

У Генштабі зазначають, що лікарі не хочуть надавати допомогу пораненим, оскільки більшість з них є носіями таких небезпечних захворювань як ВІЛ/СНІД, сифіліс та туберкульоз.

"У 15 міську багатопрофільну лікарню Ювілейного Луганської області доправлено до 300 найманців так званої ПВК "Вагнер". Через те, що більшість з них є носіями таких захворювань, як ВІЛ/СНІД, сифіліс, туберкульоз та пневмонія, лікарі відмовляються надавати їм медичну допомогу", — зазначається у повідомленні.

Ситуація у на фронті

Як зазначається у повідомленні Генштабу, протягом минулої доби російські окупанти завдали одного ракетного і 32 авіаційних удари та здійснили понад 65 обстрілів з РСЗВ. Зокрема, по цивільній інфраструктурі Донецької та Херсонської областей. Є поранені та загиблі серед мирного населення.

Також зазначається, що противник продовжує наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському, Лиманському, Запорізькому та Херсонському — веде оборону.

Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Діброва і Білогорівка Луганської області; Ямполівка, Верхньокам’янське, Роздолівка, Сіль, Благодатне, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Новомихайлівка, Водяне, Мар’їнка, Побєда і Вугледар на Донеччині.

Водночас авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала чотири удари по районах зосередження окупантів, а наші ракетники і артилеристи уразили два пункти управління, дві позиції ППО противника, шість районів зосередження живої сили, склад боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив, що кремль не змінив своїх цілей щодо України. Наразі війська армії рф готуються до нового наступу, втім ЗСУ наперед прораховують усі кроки ворога.

Також раніше видання Bloomberg оприлюднило дані, що кремль не змінив своїх цілей щодо України і готується до нового наступу. Путіна не цікавлять втрати, адже він хоче повернути собі ініціативу у війні.

В Інституті вивчення війни раніше зазначали, що запланований наступ росіян скоріш за все буде відбуватися в Луганській області або в районі Вугледара на Донеччині. Малоймовірно, що новий наступ буде спрямований на північ України з боку Білорусі.

До слова, аналітики ISW впевнені, що конфлікт між фінансистом "Вагнера" Євгеном Пригожиним і ексватажком бойовиків Ігорем Гіркіним — це нова сфера конкуренції за політичний вплив у рф. Експерти переконані, що це може зіграти на руку путіну.