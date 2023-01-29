Российские оккупанты проводят наступательные действия по четырем направлениям, — Генштаб

Армия рф начала наступательные действия на Лиманском направлении, — Генштаб
Российские оккупационные войска перешли к наступательным действиям на Лиманском направлении. Раньше враг на этом направлении оборонялся.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
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Ситуация на фронте
В Генштабе ВСУ информируют, что российские оккупационные войска продолжают вести наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Кроме того, враг начал наступать на Лиманском направлении. На других участках фронта россияне обороняются.
Отмечается, что противник в течение этих суток произвел 24 обстрела из реактивных систем залпового огня, в частности, и по населенным пунктам, что неподалеку от линии столкновения. Есть раненые и погибшие среди мирного населения.
В ответ авиация Сил обороны за сутки нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу противника и два удара по районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники. Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины поразили две радиолокационных станции врага и состав боеприпасов.
Также Генштаб сообщает, что из больниц Каховки и Новой Каховки российские оккупанты вывезли все медицинское оборудование в Новотроицкую Херсонскую область. Медицинские учреждения в указанных городах оккупанты закрывают, вопреки ранее озвученным обещаниям. Персонал был поставлен перед фактом — перевод или увольнение.
Ранее в Генштабе рассказывали, что в больницу поселка Юбилейное в Луганской области доставили около 300 наемников из ЧВК "Вагнер". Однако врачи отказываются оказывать им помощь, поскольку значительная часть из раненых "вагнеровцев" являются носителями опасных инфекций.