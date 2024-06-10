Окупанти атакували Запорізьку область — деталі

Наслідки російського обстрілу Запорізької області. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Російські окупанти впродовж доби вдарили 523 рази по Запорізькій області. Під ударом противника опинилися вісім населених пунктів.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram у понеділок, 10 червня.

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Ворог завдав авіаційних ударів по Гуляйполю, Роботиному та Лобковому.

За словами Федорова, 206 безпілотників різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. Також зафіксовано 20 обстрілів Роботиного, Малої Токмачки та Новоандріївки з РСЗВ.

В ОВА розповіли, що 294 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Оріхова, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки.

"Надійшло п'ять повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали", — додав Федоров.

Допис Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські окупанти минулої доби обстріляли Миколаївську область. На щастя, люди не постраждали.

Також 9 червня Президент України Володимир Зеленський оприлюднив кадри наслідків російських атак на Херсонську область протягом минулого тижня. Він закликав міжнародних партнерів надати Україні системи ППО.