Оккупанты атаковали Запорожскую область — детали

Армия РФ более 500 раз ударила по Запорожской области в течение суток
Российские оккупанты на протяжении суток ударили 523 раза по Запорожской области. Под ударом противника оказались восемь населенных пунктов.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram в понедельник, 10 июня.
Обстрелы Запорожской области
Враг нанес авиационных ударов по Гуляйполю, Работино и Лобковому.
По словам Федорова, 206 беспилотников различной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку. Также зафиксировано 20 обстрелов Работино, Малой Токмачки и Новоандреевки из РСЗО.
В ОВА рассказали, что 294 артобстрела нанесены по территории Гуляйполя, Орехова, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работино, Левадного, Малиновки.
"Поступило пять сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали", — добавил Федоров.
Напомним, российские оккупанты за прошедшие сутки обстреляли Николаевскую область. К счастью, люди не пострадали.
Также 9 июня Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал кадры последствий российских атак на Херсонскую область в течение прошлой недели. Он призвал международных партнеров предоставить Украине системы ПВО.
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