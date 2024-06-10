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Армия РФ более 500 раз ударила по Запорожской области в течение суток

10 июня 2024 07:46
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты атаковали Запорожскую область — детали
Последствия российского обстрела Запорожской области. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты на протяжении суток ударили 523 раза по Запорожской области. Под ударом противника оказались восемь населенных пунктов.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram в понедельник, 10 июня.

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Враг нанес авиационных ударов по Гуляйполю, Работино и Лобковому.

По словам Федорова, 206 беспилотников различной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку. Также зафиксировано 20 обстрелов Работино, Малой Токмачки и Новоандреевки из РСЗО.

В ОВА рассказали, что 294 артобстрела нанесены по территории Гуляйполя, Орехова, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работино, Левадного, Малиновки.

"Поступило пять сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали", — добавил Федоров.

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Пост Федорова. Фото: скриншот

Напомним, российские оккупанты за прошедшие сутки обстреляли Николаевскую область. К счастью, люди не пострадали.

Также 9 июня Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал кадры последствий российских атак на Херсонскую область в течение прошлой недели. Он призвал международных партнеров предоставить Украине системы ПВО.

Украина
оккупанты
Запорожская область
Иван Федоров
обстрелы
война

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