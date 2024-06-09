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Зеленський показав кадри наслідків обстрілів Херсонщини та закликав партнерів надати ППО

9 червня 2024 13:19
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Україні необхідна більша кількість ППО для захисту від російських атак
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 9 червня, оприлюднив кадри наслідків російських атак на Херсонську область протягом минулого тижня. Він закликав міжнародних партнерів надати Україні системи ППО.

Відповідне відео український лідер опублікував у Telegram.

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Президент наголосив, що Росія може продовжувати цю війну лише тому, що може продовжувати терор — бити керованими авіабомбами, ракетами різних типів, дронами.

"Саме тому ефективна протиповітряна оборона, РЕБ, бойова авіація — це ключ до того, щоб зміцнити захист нашої країни, наших людей, наших фронтових позицій і щоб вигнати окупанта з України", — зазначив Зеленський.

Водночас український лідер подякував всім, хто вже допомагає Україні захищатися від російської агресії. Але зауважив, що ми потребуємо більше підтримки — саме такого рівня захисту, який унеможливить російський терор.

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Скриншот допису Зеленського

Раніше Зеленський заявив, що Україна володіє приблизно 25% необхідних засобів протиповітряної оборони для свого захисту. 

Крім того, Україна посилює власну протиповітряну оборону. Так, було придбано другу радарну систему Control Master 200 у французької компанії Thales.

Володимир Зеленський
ППО
обстріли
ракети
війна в Україні
безпілотники
Херсонська область

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