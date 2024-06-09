Увечері 8 червня Росія завдала ударів по Нікополю

Наслідки атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські війська вчергове атакували Нікопольський район Дніпропетровської області. Для цього ворог використав дрони-камікадзе та артилерію.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram у неділю, 9 червня.

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"Ввечері ворог ще раз атакував Нікопольщину — Покровську громаду. Та після нічного затишшя, знову поновив терор району вранці", — йдеться у повідомленні.

Наслідки атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА

За словами Лисака, росіяни використали безпілотники та артилерію для ударів по Нікополю й Мирівській громаді. Внаслідок атак пошкоджено комунальне підприємство, п'ять приватних будинків, гараж та лінія електропередач.

Наслідки атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА

Наслідки ще уточнюються. На щастя, обійшлося без загиблих і постраждалих.

Скриншот допису Лисака

Нагадаємо, протягом минулої доби окупанти 429 разів вдарили по цивільних на Запоріжжі.

Також ми писали, що внаслідок ворожого удару по Дніпропетровщині загинула одна людина, є руйнування цивільних об'єктів.