Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Увечері в Нікополі було чутно вибухи — в ОВА проінформували про наслідки російської атаки arrow

Увечері в Нікополі було чутно вибухи — в ОВА проінформували про наслідки російської атаки

9 червня 2024 09:23
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Увечері 8 червня Росія завдала ударів по Нікополю
Наслідки атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські війська вчергове атакували Нікопольський район Дніпропетровської області. Для цього ворог використав дрони-камікадзе та артилерію.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram у неділю, 9 червня.

Читайте також:

Обстріли Нікопольського району

"Ввечері ворог ще раз атакував Нікопольщину — Покровську громаду. Та після нічного затишшя, знову поновив терор району вранці", — йдеться у повідомленні.

Росія атакувала Нікополь 8-9 червня
Наслідки атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА

За словами Лисака, росіяни використали безпілотники та артилерію для ударів по Нікополю й Мирівській громаді. Внаслідок атак пошкоджено комунальне підприємство, п'ять приватних будинків, гараж та лінія електропередач.

атаки на Нікополь 8-9 червня
Наслідки атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА

Наслідки ще уточнюються. На щастя, обійшлося без загиблих і постраждалих.

null
Скриншот допису Лисака

Нагадаємо, протягом минулої доби окупанти 429 разів вдарили по цивільних на Запоріжжі.

Також ми писали, що внаслідок ворожого удару по Дніпропетровщині загинула одна людина, є руйнування цивільних об'єктів. 

Дніпропетровська область
обстріли
ракети
війна в Україні
дрони
Нікополь

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

6 червня 2024

03:27 Увʼязнені у Третій окремій штурмовій бригаді — подробиці мобілізації від Жоріна