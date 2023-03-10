В Інституті вивчення війни розповіли, яка ситуація у Бахмуті

Бахмутський напрямок лишається одним з найгарячіших на фронті

Російські окупаційні війська продовжують перекидати усю силу на схід. За даними аналітиків, ПВК "Вагнера", імовірно, вдалося просунутися на північний захід від Бахмута, при цьому вони прагнуть взяти тактичну паузу.

Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни.

Деталі

В ISW проаналізували геолокаційні кадри за 9 березня і заявили, що схоже "вагнерівці" захопили селище Дубово-Василівка. Аналітики кажуть, що це вказує на потенційно посилений темп російських наступальних операцій на північний захід від Бахмута в останні дні.

"Російські війська тимчасово зосередили свої оперативні зусилля на північний захід від Бахмута, щоб створити умови для майбутніх наступальних операцій, спрямованих проти цих укріплених українських позицій навколо Хромового або з метою обійти їх у більшій зоні", — зазначають аналітики.

Однак українські сили зміцнюють свої позиції навколо критичних наземних ліній зв’язку (GLOC) поблизу Хромового.

Також у матеріалі йдеться, що українські сили вели контратаки у східній частині Бахмута, хоча експерти ISW не спостерігали жодних візуальних підтверджень цієї інформації. На кадрах з геолокацією, опублікованих 8 березня, видно, що російські сили досягли незначних успіхів у південній частині Бахмута вздовж траси T0513.

Нагадаємо, напередодні в ISW заявили, що якщо рф захопить Бахмут, то це стане кульмінацією їх наступальної операції. Мовляв, в окупантів не має достатньої кількості ресурсів, аби просуватись далі.