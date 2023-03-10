Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Армія рф просунулася на північний захід від Бахмута, — ISW arrow

Армія рф просунулася на північний захід від Бахмута, — ISW

10 березня 2023 07:22
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
В Інституті вивчення війни розповіли, яка ситуація у Бахмуті
Бахмутський напрямок лишається одним з найгарячіших на фронті
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Російські окупаційні війська продовжують перекидати усю силу на схід. За даними аналітиків, ПВК "Вагнера", імовірно, вдалося просунутися на північний захід від Бахмута, при цьому вони прагнуть взяти тактичну паузу.

Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни.

Читайте також:

Деталі

В ISW проаналізували геолокаційні кадри за 9 березня і заявили, що схоже "вагнерівці" захопили селище Дубово-Василівка. Аналітики кажуть, що це вказує на потенційно посилений темп російських наступальних операцій на північний захід від Бахмута в останні дні.

"Російські війська тимчасово зосередили свої оперативні зусилля на північний захід від Бахмута, щоб створити умови для майбутніх наступальних операцій, спрямованих проти цих укріплених українських позицій навколо Хромового або з метою обійти їх у більшій зоні", — зазначають аналітики.

Однак українські сили зміцнюють свої позиції навколо критичних наземних ліній зв’язку (GLOC) поблизу Хромового. 

Також у матеріалі йдеться, що українські сили вели контратаки у східній частині Бахмута, хоча експерти ISW не спостерігали жодних візуальних підтверджень цієї інформації. На кадрах з геолокацією, опублікованих 8 березня, видно, що російські сили досягли незначних успіхів у південній частині Бахмута вздовж траси T0513.

Нагадаємо, напередодні в ISW заявили, що якщо рф захопить Бахмут, то це стане кульмінацією їх наступальної операції. Мовляв, в окупантів не має достатньої кількості ресурсів, аби просуватись далі.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

08:43 Європа у Раді МАГАТЕ закликала росію вийти з Запорізької АЕС

08:39 Біженці у Польщі мають повернути частину соцдопомоги через порушення

Новина з фото

08:36Окупанти вчергове атакували цивільну інфраструктуру Дніпропетровщини

08:25 ​​​​​​​В росії військові, повернушись з України, влаштували п'яну стрілянину

08:23 Курс долара по 30 чи по 50: про що попереджають фінансисти

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:19ЗСУ за добу ліквідували майже 900 російських загарбників, — Генштаб

08:10 Йовичевич поділився відвертими думками перед "пеклом Роттердама"

08:00 ​​​​​​​Росіяни обстрілюють міста в окупації і ховаються в житлових кварталах, — Генштаб

Новина з фото

07:57 Сьогодні в Україні буде тепло, але можливі опади, — синоптики

07:40 Сили оборони за добу знищили пункт управління і два логістичні центри росіян, — Генштаб

Новина з відео

06:15 Ракицький став героєм матчу "Шахтаря" з "Феєнордом"

Новина з відео

23:25 Роналду освистали вболівальники, а "Аль-Наср" поступився головним конкурентам

Новина з відео

23:13 "Наша держава і народ не будуть у кайданах": Зеленський звернувся до українців після обстрілів

Новина з відео

19:50 У Грузії активісти продовжують протестувати попри заяву про відкликання закону про "іноагентів"

Новина з відео

19:28 Окупанти розповідають про ставлення до війни: аудіоперехоплення

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

19:15 Як зробити домашній пісний майонез: ТОП три найсмачніші рецепти

Новина з відео

18:40 Олександрівська лікарня у Києві залишилася без опалення та гарячої води, — Кличко

Новина з відео

18:28 У столиці Болгарії політик назвав "фашистським" та викинув з балкона мерії прапор України

Ексклюзив

18:00Економія на всьому, окрім їжі та комунальних, — як зараз живуть одесити, дізнавалися Новини.LIVE

Новина з відео

17:57 Гайдай розповів, що відбувається на Луганщині та чи допомагає рф рідкісна техніка

Ексклюзив

07:40Надмірна цікавість стає вбивчою на війні: історія бойового медика, якого врятував компот

07:23Ціни на продукти знову вдарять по кишені: які товари подорожчають у 2023-му

Ексклюзив

20:18"Захід визнав Україну членом свого клубу", — інтерв'ю з польським політологом

Ексклюзив

18:00Економія на всьому, окрім їжі та комунальних, — як зараз живуть одесити, дізнавалися Новини.LIVE

Ексклюзив

13:52росія завдала потужного удару по Україні та випустила дорогі "Кинджали": аналіз атаки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:23Роботодавці через кадровий голод підвищують зарплати: що пропонують

Новина з фото

08:05День народження Кобзаря: образ Шевченка в мемах українців

07:23Підвищення пенсій в Україні: кому доплатять 1 тис. гривень

23:13Тариф на електрику зміниться: які ціни можуть побачити українці у квітні

Новина з фото

20:15 Знаменитості, які бачили НЛО та вірять у прибульців

Актуальне по темі

None 10 Березень 08:51

Європа у Раді МАГАТЕ закликала росію вийти з Запорізької АЕС

None 10 Березень 08:53

Біженці у Польщі мають повернути частину соцдопомоги через порушення

None 10 Березень 08:54

Окупанти вчергове атакували цивільну інфраструктуру Дніпропетровщини

None 10 Березень 08:54

​​​​​​​В росії військові, повернушись з України, влаштували п'яну стрілянину

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB