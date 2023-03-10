В Институте изучения войны рассказали, какая ситуация в Бахмуте

Бахмутское направление остается одним из самых горячих на фронте

Российские оккупационные войска продолжают опрокидывать всю силу на восток. По данным аналитиков, ЧВК "Вагнера", вероятно, удалось продвинуться северо-западнее Бахмута, при этом они стремятся взять тактическую паузу.

Об этом говорится в материале Института изучения войны.

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В ISW проанализировали геолокационные кадры за 9 марта и заявили, что похоже "вагнеровцы" захватили поселок Дубово-Василевка. Аналитики говорят, что это указывает на потенциально усиленный темп российских наступательных операций к северо-западу от Бахмута в последние дни.

"Российские войска временно сосредоточили свои оперативные усилия к северо-западу от Бахмута, чтобы создать условия для предстоящих наступательных операций, направленных против этих укрепленных украинских позиций вокруг Хромового или с целью обойти их в большей зоне", — отмечают аналитики.

Однако украинские силы укрепляют свои позиции вокруг критических наземных линий связи (GLOC) вблизи Хромового.

Также в материале говорится, что украинские силы вели контратаки в восточной части Бахмута, хотя эксперты ISW не наблюдали никаких визуальных подтверждений этой информации. На кадрах с геолокацией, опубликованных 8 марта, видно, что российские силы добились незначительных успехов в южной части Бахмута вдоль трассы T0513.

Напомним, накануне в ISW заявили, что если россия захватит Бахмут, то это станет кульминацией их наступательной операции. Мол, у оккупантов нет достаточного количества ресурсов, чтобы продвигаться дальше.