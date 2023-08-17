Армія РФ влаштувала військові навчання на захопленій Запорізькій атомній електростанції

Боєць російської армії біля ЗАЕС. Фото: Запорізька ОВА

На території Запорізької атомної електростанції ворог організував військові навчання. Відтак, російська армія так і незбирається дотримуватися правил ядерної безпеки.

Про таке заявив радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк.

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"Росія продовжує перетворювати найбільшу атомну станцію Європи на полігон для військових навчань, нехтуючи всіма правилами безпеки", — йдеться у повідомленні.

Russia continues to turn Europe's largest nuclear power plant into a training ground for military exercises, ignoring any safety rules. Will there be any statements by the #UN or #IAEA on the inadmissibility of militarization of #ZNPP? Will we see sanctions against Rosatom?… pic.twitter.com/gSqCxrFx8b — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 16, 2023

Подоляк також поставив питання, чи будуть заяви ООН або МАГАТЕ про неприпустимість мілітаризації ЗАЕС.

Нагадаємо, Президент РФ Володимир Путін запланував підірвати Запорізьку АЕС, яка зараз перебуває в окупації. В Україні наголосили, що ця інформація не відповідає дійсності.