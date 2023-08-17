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Армія РФ влаштувала військові навчання на захопленій Запорізькій атомній електростанції

17 серпня 2023 04:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Армія РФ влаштувала військові навчання на захопленій Запорізькій атомній електростанції
Боєць російської армії біля ЗАЕС. Фото: Запорізька ОВА
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

На території Запорізької атомної електростанції ворог організував військові навчання. Відтак, російська армія так і незбирається дотримуватися правил ядерної безпеки. 

Про таке заявив радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк.

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"Росія продовжує перетворювати найбільшу атомну станцію Європи на полігон для військових навчань, нехтуючи всіма правилами безпеки", — йдеться у повідомленні.

Подоляк також поставив питання, чи будуть заяви ООН або МАГАТЕ про неприпустимість мілітаризації ЗАЕС.

Нагадаємо, Президент РФ Володимир Путін запланував підірвати Запорізьку АЕС, яка зараз перебуває в окупації. В Україні наголосили, що ця інформація не відповідає дійсності.

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