Армія РФ влаштувала військові навчання на захопленій Запорізькій атомній електростанції
На території Запорізької атомної електростанції ворог організував військові навчання. Відтак, російська армія так і незбирається дотримуватися правил ядерної безпеки.
Про таке заявив радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк.
Навчання ворога поблизу ЗАЕС
"Росія продовжує перетворювати найбільшу атомну станцію Європи на полігон для військових навчань, нехтуючи всіма правилами безпеки", — йдеться у повідомленні.
Russia continues to turn Europe's largest nuclear power plant into a training ground for military exercises, ignoring any safety rules. Will there be any statements by the #UN or #IAEA on the inadmissibility of militarization of #ZNPP? Will we see sanctions against Rosatom?… pic.twitter.com/gSqCxrFx8b— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 16, 2023
Подоляк також поставив питання, чи будуть заяви ООН або МАГАТЕ про неприпустимість мілітаризації ЗАЕС.
Нагадаємо, Президент РФ Володимир Путін запланував підірвати Запорізьку АЕС, яка зараз перебуває в окупації. В Україні наголосили, що ця інформація не відповідає дійсності.