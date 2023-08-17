Армия РФ устроила военные учения на захваченной Запорожской атомной электростанции

Боец русской армии на территории ЗАЭС. Фото: Запорожская ОВА

На территории Запорожской атомной электростанции враг организовал военные учения. Следовательно, российская армия так и не собирается соблюдать правила ядерной безопасности.

Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

Читайте также:

Учения врага вблизи ЗАЭС

"Россия продолжает превращать крупнейшую атомную станцию Европы в полигон для военных учений, пренебрегая всеми правилами безопасности" , — говорится в сообщении.

Россия начнет путешествие Европейский крупный энергетический энергетик в подготовке к охране труда, игнорирует любые охранные правила. Will there be any statements by #UN or #IAEA on inadmissibility of militarization of #ZNPP ? Will we see sanctions against Rosatom?… pic.twitter.com/gSqCxrFx8b – Михаил Подоляк (@Podolyak_M) August 16, 2023

Подоляк также задал вопрос, будут ли заявления ООН или МАГАТЭ о недопустимости милитаризации ЗАЭС.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин запланировал взорвать находящуюся в оккупации Запорожскую АЭС. В Украине подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности.