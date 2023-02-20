Окупаційна армія рф зіткнулася з проблемою у відновленні танкових частин

Росія втратила половину свого довоєнного танкового парку в перший рік війни

Російські військові продовжують стикатися з проблемами у відновленні бойових частин, зокрема танкових. Це своєю чергою унеможливлює ефективний наступ.

Про це йдеться у матеріалі американського Інституту вивчення війни.

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Аналітики ISW пишуть, що втрати російських танків у цій війні були величезними, еквівалентними приблизно 16 танковим полкам, що, ймовірно, заважає росії швидко відновити свої танкові підрозділи.

В Інституті наводять дані голландської дослідницької організації Oryx, яка зазначає, що росія втратила вже більш як одну тисячу танків, ще 500 — були захоплені. Це означає, що окупаційні війська вже втратили половину свого довоєнного парку танків всього за рік війни.

15 лютого Інститут стратегічних досліджень також зазначив, що росія втратила близько 50% своєї довоєнної кількості основних бойових танків Т-72Б і Т-72Б3М.

"Схема розгортання російських військ на інших напрямках переконливо свідчить про те, що більшість наявних маневрових елементів інших військових округів і ВДВ уже залучені і, отже, не становлять великого резерву, який москва могла б раптово кинути в бій у Луганську область чи деінде", — зазначили аналітики ISW.

Нагадаємо, раніше в Інституті вивчення війни писали, що росія не готова до ефективного наступу на сході України.