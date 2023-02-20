Оккупационная армия рф столкнулась с проблемой в восстановлении танковых частей

Россия потеряла половину своего довоенного танкового парка в первый год войны

Российские военные продолжают сталкиваться с проблемами в восстановлении боевых частей, в том числе танковых. Это в свою очередь делает невозможным эффективное наступление.

Об этом говорится в материале американского Института изучения войны.

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Аналитики ISW пишут, что потери российских танков в этой войне были огромными, эквивалентными примерно 16 танковым полкам, что, вероятно, мешает россии быстро восстановить свои танковые подразделения.

В Институте приводят данные голландской исследовательской организации Oryx, которая отмечает, что россия потеряла уже более одной тысячи танков, еще 500 были захвачены. Это означает, что оккупационные войска уже лишились половины своего довоенного парка танков всего за год войны.

15 февраля Институт стратегических исследований также отметил, что россия потеряла около 50% своего довоенного количества основных боевых танков Т-72Б и Т-72Б3М.

"Схема развертывания российских войск по другим направлениям убедительно свидетельствует о том, что большинство имеющихся маневровых элементов других военных округов и ВДВ уже привлечены и, следовательно, не составляют большого резерва, который москва могла бы внезапно бросить в бой в Луганскую область или где-либо еще", — отметили аналитики ISW.

Напомним, ранее в Институте изучения войны писали, что россия не готова к эффективному наступлению на востоке Украины.