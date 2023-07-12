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У Запоріжжі попрощалися з волонтерами, які загинули внаслідок обстрілу Оріхова

12 липня 2023 15:45
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Запоріжжі попрощалися з волонтерами, які загинули внаслідок обстрілу Оріхова
Наслідки російського обстрілу Оріхова. Фото: ДСНС
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 12 липня, у Запоріжжі попрощалися з родиною волонтерів Оленою Очкас та Віталієм Юшком. Вони загинули внаслідок російського удару по пункту незламності в Оріхові 10 липня.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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Прощання із загиблими волонтерами

Попрощатися з родиною прийшли знайомі, близькі та колеги. 

"Жінка була дуже весела, дуже життєрадісна. Завжди була готова до доброго спілкування. Золота людина, можна так сказати. Віталій завжди був до роботи і в спілкуванні — конкретно і чітко, і все і без питань було", — розповів колега загиблих Юрій.

Олена Очкас та Віталій Юшко доглядали рідних похилого віку, які залишилися в Оріхові, а також волонтерили. Пара чергувала у місцевому пункті незламності. До початку широкомасштабної збройної агресії РФ вони працювали на місцевій станції залізниці.

"Мама в Ольги була черговою по станції залізничній. І Оля теж на залізниці працювала. З нею чотири роки в одну зміну пропрацювала. Дуже хороша була. І Віталік був, як не звернешся, завжди допоможе. Ще мій чоловік працював, коли він прийшов механіком. Батько у Віталія зв’язківцем працював на залізниці", — розповіла колега загиблих Олена.

В загиблої пари залишилися літні батьки та 8-річний син.

Нагадаємо, пошуково-рятувальні роботи внаслідок авіаудару по Оріхову, що у Запорізькій області, завершились. Через російську атаку загинуло семеро людей. 

Також ми писали, що сьогодні, 12 липня, близько 12:30 у Запоріжжі пролунав вибух. Російські окупанти атакували місто невідомим об'єктом. 

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