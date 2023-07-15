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Армия РФ снова обстреляла Запорожскую область: есть пострадавшие

15 июля 2023 17:33
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Армия РФ снова обстреляла Запорожскую область: есть пострадавшие
Последствия обстрела Запорожской области. Фото: Андрей Ермак
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В субботу, 15 июля российские войска снова обстреляли Запорожскую область. На этот раз под огнем оказался поселок Степногорск.

Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак.

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Обстрел Запорожской области

По словам Ермака, российская армия обстреляла поселок из "Града". Есть попадание в административное здание поселочного совета.

Также глава Офиса Президента сообщил, что в результате обстрела пострадало трое человек: две женщині и один мужчина.

Обстрел
Последствия обстрела Запорожской области. Фото: Андрей Ермак
Обстрелы
Последствия обстрела Запорожской области. Фото: Андрей Ермак

Напомним, что российские оккупанты обстреляли Орехов в Запорожской области. Они произвели минометный обстрел.

Также мы сообщали, что в течение суток российские оккупанты массово обстреляли территорию Запорожской области. В результате падения взрывоопасного предмета в самом Запорожье пострадал 21 человек.

Кроме того, 12 июля в Запорожье простились с семьей волонтеров Еленой Очкас и Виталием Юшко. Они погибли в результате российского удара по пункту несокрушимости в Орехове 10 июля.

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