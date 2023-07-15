Армия РФ снова обстреляла Запорожскую область: есть пострадавшие
В субботу, 15 июля российские войска снова обстреляли Запорожскую область. На этот раз под огнем оказался поселок Степногорск.
Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак.
Обстрел Запорожской области
По словам Ермака, российская армия обстреляла поселок из "Града". Есть попадание в административное здание поселочного совета.
Также глава Офиса Президента сообщил, что в результате обстрела пострадало трое человек: две женщині и один мужчина.
Напомним, что российские оккупанты обстреляли Орехов в Запорожской области. Они произвели минометный обстрел.
Также мы сообщали, что в течение суток российские оккупанты массово обстреляли территорию Запорожской области. В результате падения взрывоопасного предмета в самом Запорожье пострадал 21 человек.
Кроме того, 12 июля в Запорожье простились с семьей волонтеров Еленой Очкас и Виталием Юшко. Они погибли в результате российского удара по пункту несокрушимости в Орехове 10 июля.