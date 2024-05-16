Армія Росії зменшилася ще на понад 1500 окупантів — Генштаб розповів про втрати ворога
16 травня 2024 08:08
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy
За минулу добу Збройні сили України знищили ще понад 1 500 російських окупантів. Крім того, ворог зазнав втрат у військовій техніці й озброєнні, серед яких артилерійські системи, танки та бронемашини.
Про це йдеться у ранкові аналітиці Генерального штабу від 16 травня.
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Втрати армії РФ
- особового складу — близько 488460 (+1520) осіб;
- танків — 7529 (+19) одиниць;
- бойових броньованих машин — 14538 (+30) одиниць;
- артилерійських систем — 12565 (+27) одиниць;
- РСЗВ — 1070 (+0) одиниць;
- засобів ППО — 798 (+0) одиниці;
- літаків — 350 (+0) одиниць;
- гелікоптерів — 325 (+0) одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 10028 (+13) одиниць;
- крилатих ракет — 2200 (+1) одиниць;
- кораблів/катерів — 26 (+0) одиниць;
- підводних човнів — 1 (+0) одиниця;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 17048 (+93) одиниць;
- спеціальної техніки — 2062 (+1) одиниць.
Нагадаємо, станом на вечір 15 травня на Харківському напрямку інтенсивність бойових дій зросла. У місті Вовчанськ тривають вуличні зачистки від російських військ. Однак, за даними Генштабу, на Харківському напрямку окупанти намагаються закріпитися на досягнутому рубежі.
Тим часом в ISW назвали наслідки заборони Заходу ударів ЗСУ по російських територіях.
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