Армия России уменьшилась еще более чем на 1500 оккупантов — Генштаб рассказал о потерях врага
За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили еще более 1 500 российских оккупантов. Кроме того, враг понес потери в военной технике и вооружении, среди которых артиллерийские системы, танки и бронемашины.
Об этом говорится в утренней аналитике Генерального штаба от 16 мая.
Потери армии РФ
- личного состава — около 488460 (+1520) человек;
- танков — 7529 (+19) единиц;
- боевых бронированных машин — 14538 (+30) единиц;
- артиллерийских систем — 12565 (+27) единиц;
- РСЗО — 1070 (+0) единиц;
- средств ПВО — 798 (+0) единицы;
- самолетов — 350 (+0) единиц;
- вертолетов — 325 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 10028 (+13) единиц;
- крылатых ракет — 2200 (+1) единиц;
- кораблей/катеров — 26 (+0) единиц;
- подводных лодок — 1 (+0) единица;
- автомобильной техники и автоцистерн — 17048 (+93) единиц;
- специальной техники — 2062 (+1) единиц.
Напомним, по состоянию на вечер 15 мая в Харьковском направлении интенсивность боевых действий возросла. В городе Волчанск продолжаются уличные зачистки от российских войск. Однако, по данным Генштаба, на Харьковском направлении оккупанты пытаются закрепиться на достигнутом рубеже.
Между тем, в ISW назвали последствия запрета Запада ударов ВСУ по российским территориям.
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