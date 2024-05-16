Армия России уменьшилась еще более чем на 1500 оккупантов — Генштаб рассказал о потерях врага

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили еще более 1 500 российских оккупантов. Кроме того, враг понес потери в военной технике и вооружении, среди которых артиллерийские системы, танки и бронемашины.

Об этом говорится в утренней аналитике Генерального штаба от 16 мая.

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личного состава — около 488460 (+1520) человек;

танков — 7529 (+19) единиц;

боевых бронированных машин — 14538 (+30) единиц;

артиллерийских систем — 12565 (+27) единиц;

РСЗО — 1070 (+0) единиц;

средств ПВО — 798 (+0) единицы;

самолетов — 350 (+0) единиц;

вертолетов — 325 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 10028 (+13) единиц;

крылатых ракет — 2200 (+1) единиц;

кораблей/катеров — 26 (+0) единиц;

подводных лодок — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 17048 (+93) единиц;

специальной техники — 2062 (+1) единиц.

Ориентировочные потери российских оккупантов. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, по состоянию на вечер 15 мая в Харьковском направлении интенсивность боевых действий возросла. В городе Волчанск продолжаются уличные зачистки от российских войск. Однако, по данным Генштаба, на Харьковском направлении оккупанты пытаются закрепиться на достигнутом рубеже.

Между тем, в ISW назвали последствия запрета Запада ударов ВСУ по российским территориям.