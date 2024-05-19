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Арсенал ЗСУ поповнився 18 зразками новітнього озброєння — що відомо

19 травня 2024 23:32
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Нова техніка та озброєння для ЗСУ — подробиці від Міноборони
Український військовий цілить у позиції ворога. Фото ілюстративне: 44-та окрема артбригада ім. гетьмана Данила Апостола
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

У Збройних силах України допустили до експлуатації 18 нових зразків озброєння та військової техніки (ОВТ). Водночас вже відправлені на поле бою 24 зразки ОВТ.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони України.

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З початку 2024 року Міноборони допустило до експлуатації у війську понад 80 зразків озброєння та військові техніки вітчизняного виробництва. Найбільша група у цьому списку —  боєприпаси різних типів та калібрів.

Друга за кількістю найменувань група озброєння, яке допустили до експлуатації у січні-березні поточного року, — БпЛА.

"Арсенал війська поповнився новими зразками озброєння. За минулий тиждень допустили до експлуатації у війську 18 зразків озброєння та військової техніки. Відтепер зазначені зразки можуть бути закуплені для підрозділів Сил оборони у виробників за кошти державного бюджету", — інформує пресслужба МОУ.  

За даними Мінооборони, вже пройшли кодифікацію, тобто введені в експлуатацію, 24 одиниці озброєння.

Раніше Президент Зеленський заявив, що ЗСУ вперше від початку повномасштабної війни вистачає артилерійських снарядів. 

Раніше французьке видання Le Monde, посилаючись на українських солдатів, повідомило, що військові на передовій втомилися чекати західну зброю.

війна
Міноборони
ЗСУ
безпілотники
військова техніка
боєприпаси

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