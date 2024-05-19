Нова техніка та озброєння для ЗСУ — подробиці від Міноборони

Український військовий цілить у позиції ворога. Фото ілюстративне: 44-та окрема артбригада ім. гетьмана Данила Апостола

У Збройних силах України допустили до експлуатації 18 нових зразків озброєння та військової техніки (ОВТ). Водночас вже відправлені на поле бою 24 зразки ОВТ.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони України.

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З початку 2024 року Міноборони допустило до експлуатації у війську понад 80 зразків озброєння та військові техніки вітчизняного виробництва. Найбільша група у цьому списку — боєприпаси різних типів та калібрів.

Друга за кількістю найменувань група озброєння, яке допустили до експлуатації у січні-березні поточного року, — БпЛА.

"Арсенал війська поповнився новими зразками озброєння. За минулий тиждень допустили до експлуатації у війську 18 зразків озброєння та військової техніки. Відтепер зазначені зразки можуть бути закуплені для підрозділів Сил оборони у виробників за кошти державного бюджету", — інформує пресслужба МОУ.

За даними Мінооборони, вже пройшли кодифікацію, тобто введені в експлуатацію, 24 одиниці озброєння.

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