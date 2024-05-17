Зброя є, але стріляти з неї нема кому — фельдшер "Ронін" про ситуацію на фронті

Військові стріляють з гаубиці на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Сержант, фельдшер медпункту однієї з частин, що воює на сході країни Олександр на позивний "Ронін" заявив, що на фронті бракує людей, багато недосвідчених. За його словами, зброї вистачає, лише стріляти нема кому.

Про це Олександр розповів в інтерв'ю ZN.UA, опублікованому в середу, 15 травня.

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Росіяни вчаться на помилках

Олександра мобілізували в березні 2022 року, а з липня того ж року він весь час перебуває в зоні активних бойових дій, без виходу на ротації. За час служби співпрацював з медичними службами трьох бойових бригад.

За його словами, росіяни вчаться на своїх помилках, тож не повторюють те, що було два роки тому.

"Так, там, де треба штурмувати, вони не шкодують нікого. В них на те є люди. Від них іде перша хвиля. Її роздовбують. Іде друга, яка не знає, що сталось із першою. Ми відбиваємо, але нас дедалі менше. Приходить третя. Й відбивати її нам уже, власне кажучи, нема чим", — зазначив Олександр.

Командири не шкодують людей

"Ронін" розповів, що в росіян така ж військова брехня, як і в нас, із єдиною відмінністю, що наші військові знають, що це брехня. Коли командири відправляють на завдання у посадки, кажучи, що там нікого нема, бійці розуміють, що насправді це не так, тож погоджуються, але не виконують такі накази, знаючи, що з такого завдання не повернуться.

"І я можу їх зрозуміти. Бо чимало наказів — відверто божевільні. В гонитві за хрестиками та стрілочками на мапі деякі командири не дбають про своїх людей у принципі. Не думають про те, що тим хрестикам робити в чистому полі, як вони там закопаються та що зможуть зробити", — зізнався фельдшер.

За його словами, вибити з позиції бригаду, яка вже має за плечима чималий бойовий досвід, дуже важко. Однак все ж є недосвідчені й їх швидко розбивають, коли ті потрапляють на передову. Така ж ситуація й у росіян, лише вони довго готуються до завдання. Так, Олександр розповів, що під час одного з останніх штурмів полонені росіяни розповіли про свою підготовку — на це в них пішло шість місяців.

Зброя є — бракує бійців

"А в нас у бригадах зараз із роти воює п’ята частина. І коли постає питання щодо поповнення — його ніхто не дає, немає. Знов-таки, якщо поповнення готувати довго, то хто воюватиме зараз? На жаль, системно цим ніхто не займався. Всі чомусь захопились ідеєю, що от зараз ми отримаємо багато західної техніки, як навалимося, як дамо…" — розповів Олександр.

Він зазначив, що зброя є, однак не вистачає людей, які б нею користувалися. Крім того, чимало недосвідчених, які нічого не знають і воювати не вміють.

Навички росіян на фронті

За словами фельдшера, попри те, що почався наступ, він на вигляд "не надміру серйозний".

"Так, почався наступ. Але по тих силах, що вони (росіяни. — Ред.) оголошують, це не виглядає надміру серйозним. Бог його зна. Під Куп’янськом було 150 тисяч, і вони не пройшли. Під Сумами, Харковом — 75 тисяч. Важко сказати, що з цим можна завоювати. Але крові вони нам, звісно, попити можуть", — зазначив Олександр.

Він розповів, що найбільш небезпечно там, де окупанти воюють системно. Їхні десантники намагаються берегти людей, шукати слабкі місця й бити по них всіма силами. Крім того, добре й швидко копаються — щойно десь зачіпляються, відразу окопуються. За словами Олександра, "можуть людей втратити. Але викурювати їх звідти потім дуже складно".

Без поповнення фронт впаде

"За нашими відчуттями, якщо поповнення не буде, то фронт впаде, тому що нам просто не буде ким воювати. У нашому батальйоні є зброя, але стріляти з неї нема кому. Якщо поповнення буде, то, звісно, ми зачепимося, але стратегічно однаково треба щось вирішувати. Бо нічим хорошим це не закінчиться", — додав "Ронін".

Нагадаємо, що Олександр також висловився про умови виграшу війни. За його словами, навіть якщо українці повернуться до кордонів 1991 року, але втратять в собі людей — це того не варте.

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