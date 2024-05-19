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Арсенал ВСУ пополнился 18 образцами новейшего вооружения — что известно

19 мая 2024 23:32
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Новая техника и вооружение для ВСУ — подробности от Минобороны.
Украинский военный целится в позиции врага. Фото иллюстративное: 44-я отдельная артбригада им. гетмана Даниила Апостола
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

В Вооруженных силах Украины допущено к эксплуатации 18 новых образцов вооружения и военной техники (ВВТ). В то же время уже отправлены на поле боя еще 24 образца ВВТ.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

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С начала 2024 года Минобороны допустило к эксплуатации в армии более 80 образцов вооружения и военной техники отечественного производства. Самая большая группа в этом списке — боеприпасы разных типов и калибров.

Вторая по количеству наименований группа вооружения, допущенная к эксплуатации в январе-марте текущего года, — БпЛА.

"Арсенал войска пополнился новыми образцами вооружения. За минувшую неделю допустили в эксплуатацию в армии 18 образцов вооружения и военной техники. Отныне указанные образцы могут быть закуплены для подразделений Сил обороны у производителей за счет государственного бюджета", — информирует пресс-служба МОУ.

По данным Минообороны, уже прошли кодификацию, то есть введены в эксплуатацию, еще 24 единицы вооружения.

Ранее Президент Зеленский заявил, что ВСУ впервые с начала полномасштабной войны хватает артиллерийских снарядов.

Ранее французское издание Le Monde, ссылаясь на украинских солдат, сообщило, что военные на передовой устали ждать западное оружие.

война
Минобороны
ВСУ
беспилотники
военная техника
боеприпасы

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