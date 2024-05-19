Новая техника и вооружение для ВСУ — подробности от Минобороны.

Украинский военный целится в позиции врага. Фото иллюстративное: 44-я отдельная артбригада им. гетмана Даниила Апостола

В Вооруженных силах Украины допущено к эксплуатации 18 новых образцов вооружения и военной техники (ВВТ). В то же время уже отправлены на поле боя еще 24 образца ВВТ.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

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Среди новинок — боеприпасы и БпЛА

С начала 2024 года Минобороны допустило к эксплуатации в армии более 80 образцов вооружения и военной техники отечественного производства. Самая большая группа в этом списке — боеприпасы разных типов и калибров.

Вторая по количеству наименований группа вооружения, допущенная к эксплуатации в январе-марте текущего года, — БпЛА.

"Арсенал войска пополнился новыми образцами вооружения. За минувшую неделю допустили в эксплуатацию в армии 18 образцов вооружения и военной техники. Отныне указанные образцы могут быть закуплены для подразделений Сил обороны у производителей за счет государственного бюджета", — информирует пресс-служба МОУ.

По данным Минообороны, уже прошли кодификацию, то есть введены в эксплуатацию, еще 24 единицы вооружения.

Ранее Президент Зеленский заявил, что ВСУ впервые с начала полномасштабной войны хватает артиллерийских снарядов.

Ранее французское издание Le Monde, ссылаясь на украинских солдат, сообщило, что военные на передовой устали ждать западное оружие.