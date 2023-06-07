Артобстрел в Донецкой области: погиб ребенок

Ракеты взлетают в небо. Фото: google.com

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что российские оккупанты обстреляли Донецкую область. Так, в Украинке есть пострадавшие и погибшие.

Об этом он сообщил в Telegram.

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Обстрел в Донецкой области

"Пострадали гражданские. Известно о трех погибших — взрослых и один ребенок. Также есть трое раненых детей", — отметил Ермак.

Он добавил, что на месте происшествия работают соответствующие службы — ГСЧС и полиция.

Напомним, что два человека погибли в Юнаковской территориальной общине Сумской области после попадания российского дрона. Также россияне обстреляли пограничные районы Сумщины из минометов.

Также мы сообщали, что российские оккупанты снова обстреляли территорию Харьковской области. Под огнем врага снова оказался аммиакопровод в Купянском районе.

Добавим, что недавно российские оккупационные войска еще раз обстреляли Херсон. Были ранены два правоохранителя, которые проводили эвакуацию населения.