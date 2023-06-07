Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Артобстрел в Донецкой области: погиб ребенок arrow

Артобстрел в Донецкой области: погиб ребенок

7 июня 2023 23:26
обновлено: 23:30
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Артобстрел в Донецкой области: погиб ребенок
Ракеты взлетают в небо. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что российские оккупанты обстреляли Донецкую область. Так, в Украинке есть пострадавшие и погибшие.

Об этом он сообщил в Telegram.

Читайте также:

Обстрел в Донецкой области

"Пострадали гражданские. Известно о трех погибших — взрослых и один ребенок. Также есть трое раненых детей", — отметил Ермак.

Он добавил, что на месте происшествия работают соответствующие службы — ГСЧС и полиция.

Напомним, что два человека погибли в Юнаковской территориальной общине Сумской области после попадания российского дрона. Также россияне обстреляли пограничные районы Сумщины из минометов.

Также мы сообщали, что российские оккупанты снова обстреляли территорию Харьковской области. Под огнем врага снова оказался аммиакопровод в Купянском районе.

Добавим, что недавно российские оккупационные войска еще раз обстреляли Херсон. Были ранены два правоохранителя, которые проводили эвакуацию населения.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

07:29Генштаб назвал основные направления, на которых концентрируются оккупанты

Новость с фото

16:44 Иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице"

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас