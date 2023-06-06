Росія обстріляла Херсон: під час евакуації поранено двох поліцейських

Окупаційні війська в Україні. Фото: росЗМІ

Російські окупаційні війська вкотре обстріляли Херсон. Були поранені два правоохоронці, які проводили евакуацію населення

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

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Обстріл Херсона

Російські окупанти сьогодні, 6 червня, вкотре обстріляли Херсон.

Обстріл мав місце саме в той момент, коли у місті відбувалася евакуація населення із районів, які почало підтоплювати після підриву Каховської ГЕС.

Поранені правоохоронці

За попередніми даними, внаслідок обстрілу було поранено двох поліцейських.

Правоохоронці саме проводили евакуаційні заходи у місті.

Поліцейські отримали осколкові поранення.

Обстріл Херсона

Нагадаємо, у ніч з 5 на 6 червня російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонщини.

У мережі з’явилося відео зруйнованої росіянами гідроелектростанції.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив о 06:45 ранку, що у Херсоні критичний рівень води очікується орієнтовно за п’ять годин, і попросив мешканців територій, які, імовірно, будуть затоплені, зібрати документи і речі й чекати на евакуаційні автобуси.

У обласній раді нагадали про необхідність подбати про маломобільних дітей під час евакуації.

Додамо, що Президент Володимир Зеленський збирає екстрене засідання Ради нацбезпеки та оборони України, а голова його канцелярії Андрій Єрмак назвав дії росіян екоцидом.

У одному із мікрорайонів Херсона, який, імовірно, буде затоплений, уже припинили електропостачання.

Місто-супутник ГЕС Нова Каховка уже затоплене. Вода накрила центральну частину, затопило зоопарк, дитячі майданчики, літній театр.