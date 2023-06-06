Росія обстріляла Херсон: під час евакуації поранено двох поліцейських
Російські окупаційні війська вкотре обстріляли Херсон. Були поранені два правоохоронці, які проводили евакуацію населення
Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.
Обстріл Херсона
Російські окупанти сьогодні, 6 червня, вкотре обстріляли Херсон.
Обстріл мав місце саме в той момент, коли у місті відбувалася евакуація населення із районів, які почало підтоплювати після підриву Каховської ГЕС.
Поранені правоохоронці
За попередніми даними, внаслідок обстрілу було поранено двох поліцейських.
Правоохоронці саме проводили евакуаційні заходи у місті.
Поліцейські отримали осколкові поранення.
Нагадаємо, у ніч з 5 на 6 червня російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонщини.
У мережі з’явилося відео зруйнованої росіянами гідроелектростанції.
Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив о 06:45 ранку, що у Херсоні критичний рівень води очікується орієнтовно за п’ять годин, і попросив мешканців територій, які, імовірно, будуть затоплені, зібрати документи і речі й чекати на евакуаційні автобуси.
У обласній раді нагадали про необхідність подбати про маломобільних дітей під час евакуації.
Додамо, що Президент Володимир Зеленський збирає екстрене засідання Ради нацбезпеки та оборони України, а голова його канцелярії Андрій Єрмак назвав дії росіян екоцидом.
У одному із мікрорайонів Херсона, який, імовірно, буде затоплений, уже припинили електропостачання.
Місто-супутник ГЕС Нова Каховка уже затоплене. Вода накрила центральну частину, затопило зоопарк, дитячі майданчики, літній театр.