У Торопці через детонацію боєприпасів стався землетрус

Вибухи на складі боєприпасів. Фото: скриншот

У Торопці Тверської області Росії внаслідок вибухів на складах боєприпасів зафіксовано землетрус магнітудою 2,8. Загалом було кілька підземних поштовхів.

Про це повідомляє сервіс Volcanodiscovery у середу, 18 вересня.

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За даними моніторингового сервісу, перші поштовхи сталися о 3:56, після чого відбулося ще сім поштовхів зі слабшою магнітудою — від 2 до 2,8.

"Це був найбільший землетрус, який стався в Торопці, Тверь, Росія, або поблизу нього, за понад 100 років", — йдеться у повідомленні.

Крім того, вибух у Торопці зафіксували на супутникових метеокартах.

Нагадаємо, в ніч на 18 вересня у Росії в Тверській області через влучання безпілотника пролунали потужні вибухи на 107 арсеналі ракетно-артилерійських боєприпасів (ГРАУ), що у місті Торопець, виникла сильна пожежа. У кожному сховищі на арсеналі могло бути до 240 тонн боєприпасів.

Служба безпеки України спільно з Силами оборони підтвердили факт знищення дроном складу з боєприпасами в Росії. Завдяки успішній атаці, на арсеналі знищено ракети типу "Іскандер", "Точка-У", КАБи, а також інші артилерійські припаси.