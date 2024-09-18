СБУ підтвердило атаку на склад боєприпасів у Тверській області

Потужний вибух на складі боєприпасів в Торопці Тверської області. Фото: скриншот

Служба безпеки України спільно з Силами оборони підтвердили факт знищення дроном складу з боєприпасами в Росії. Завдяки успішній атаці на арсеналі у місті Торопець Тверської області знищені ракети типу "Іскандер", "Точка-У", КАБи, а також інші артилерійські припаси.

Про це Новини.LIVE дізналися з власних джерел в СБУ.

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В СБУ заявили про спільну роботу з Головним управлінням розвідки та Силами спеціальних операцій над знищенням ворожого складу боєприпасів у Торопці Тверської області.

Внаслідок успішної дронової атаки, росіяни втратили склад, де зберігалися ракети для комплексів "Іскандер", тактичних ракетних комплексів "Точка-У", КАБи та артилерійські боєприпаси.

Внаслідок влучання українського дрону, на складі почалась надпотужна детонація. Вибухи були такої сили, що у будинках місцевих мешканців хвилею винесло балкони та вікна, а пожежа охопила ділянку шириною 6 км.

Руйнування в помешканні місцевих мешканців. Фото: соцмережі

Гриб від вибуху на складі у м. Торопець. Фото: скриншот

Місцева влада оголосила евакуацію населення.

"СБУ разом з побратимами із Сил оборони продовжує методично зменшувати ракетний потенціал ворога, яким той нищить українські міста. Працюємо далі, щоб організувати подібну "картину" на інших військових об‘єктах росії, які працюють на війну проти України", — повідомило поінформоване джерело в СБУ.