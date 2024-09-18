В Росії горить арсенал ракетно-артилерійських боєприпасів у Торопці

Вибух на складі боєприпасів у Тверській області. Фото: скриншот

В ніч на 18 вересня у Росії в Тверській області через влучання безпілотника пролунали потужні вибухи на 107 арсеналі ракетно-артилерійських боєприпасів (ГРАУ), що у місті Торопець, виникла сильна пожежа. В кожному сховищі на арсеналі могло бути до 240 тон боєприпасів, у місті оголошена евакуація.

Про це стало відомо із соцмереж, де з'явилися відео з вибухами та потужною пожежею.

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За повідомленнями у соцмережах, на Тверську область летіло щонайменше шість безпілотників. Росіяни стверджують, що збили три, а інші досягли цілі.

Пожежі та задимлення у Торопці після вибухів на БК. Фото: скриншот

Вибухи у Торопці. Фото: соцмережі

Вибух на арсеналі у Торопці. Фото: скриншот

Тим часом, як стверджують російські ЗМІ, губернатор області Ігор Рудєня наказав провести часткову евакуацію через численні детонації та сильну пожежу

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OSINT-ери повідомляють, що на складі росіяни зберігали 122-мм ракети до РСЗВ "Град" та 82-мм міни, патрони, а кожне сховище могло містити до 240 тон боєприпасів.

Склад у Торопці з космосу. Фото: скриншот

До слова, в російських ЗМІ у 2015 році повідомляли про машстабну розбудову арсеналу боєприпасів у Тверській області.