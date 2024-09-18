В Торопце из-за детонации боеприпасов произошло землетрясение

Взрывы на складе боеприпасов. Фото: скриншот

В Торопце Тверской области России в результате взрывов на складах боеприпасов зафиксировано землетрясение магнитудой 2,8. В общей сложности было несколько подземных толчков.

Об этом сообщает сервис Volcanodiscovery в среду, 18 сентября.

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По данным мониторингового сервиса, первые толчки произошли в 03:56, после чего произошло еще семь толчков с более слабой магнитудой — от 2 до 2,8.

"Это было крупнейшее землетрясение, которое произошло в Торопце, Тверь, Россия, или вблизи него, за последние 100 лет" , — говорится в сообщении.

Кроме того, взрыв в Торопце был зафиксирован на спутниковых метеокартах.

Напомним, в ночь на 18 сентября в России в Тверской области из-за попадания беспилотника прогремели мощные взрывы на 107 арсенале ракетно-артиллерийских боеприпасов в городе Торопец, возник сильный пожар. В каждом хранилище на арсенале могло быть до 240 тонн боеприпасов.

Служба безопасности Украины совместно с Силами обороны подтвердили факт уничтожения дроном склада с боеприпасами в России. Благодаря успешной атаке на арсенале уничтожены ракеты типа "Искандер", "Точка-У", КАБы, а также другие артиллерийские припасы.