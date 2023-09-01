Атака дронами на РФ та вбивство водія у Дніпрі: Роман Світан в ефірі Новини.LIVE

Колаж Новини.LIVE.

У п'ятницю, 1 вересня, на ефір Новини.LIVE завітав військовий експерт Роман Світан. З гостем обговорили атаку безпілотниками на РФ, вбивство водія в Дніпрі та багато іншого.

Ефір можна подивитись на Youtube-каналі Новини.LIVE.

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Роман Світан в ефірі Новини.LIVE

Полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт, Роман Світан став гостем прямого ефіру на каналі Новини.LIVE.

Говорили про успіхи контрнаступу, атаку безпілотниками на РФ, вбивство водія в Дніпрі, ситуацію на фронті, кадрові зміни в Міноборони, закупівлю США для України ракет AMRAAM на 192 млн доларів: чим особливі і як допоможуть ЗСУ, розвиток власного виробництва зброї та успіхи українських воїнів на фронті.

Нагадаємо, Данілов оприлюднив відео успішного випробування українських ракет: "Ждет Севастополь".