Чому влада приховує втрати України на фронті: Селезньов в ефірі Новини.LIVE

Колаж Новини.LIVE

Військовий аналітик та речник Генштабу ЗСУ (2014-2016) Владислав Селезньов став гостем ефіру Новини.LIVE. Він розповість, чому влада приховує втрати України на фронті.

Подивитися прямий ефір, який розпочнеться о 19:10, можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

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Ефір Новини.LIVE

Селезньов також розповість про уроки Іловайської трагедії, розвиток контрнаступу на південному напрямку, удари по військових об'єктах Росії та загибель пілотів у Житомирській області.

Нагадаємо, щодня внаслідок бойових дій українська армія втрачає від 40 до 45 дронів. Йдеться як про українські дрони, так і про БпЛА іноземного виробництва.

Також ми писали, що з кожним днем українські військові знищують все більше важливої техніки російських окупантів. Протягом ночі ЗСУ професійно відпрацювали по ворогу на Куп'янському напрямку.

Додамо, 25 серпня на Житомирщині сталася авіакатастрофа внаслідок зіткнення екіпажів двох навчально-бойових літаків L-39. Троє льотчиків не вижили через цю аварію, серед них був відомий пілот 40-ї авіабригади з позивним "Джус".